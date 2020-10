Sin temor al Covid, celebran fiesta a San Francisco de Asís en General Cepeda

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Mientras que decenas de templos erigidos en honor de San Francisco permanecieron cerrados en la Diócesis de Saltillo, debido a la pandemia del Covid-19, ayer que fue la fiesta del santo patrono, la parroquia de General Cepeda decidió realizar una celebración.



Ayer en Saltillo se vivió un triste día de San Francisco, con misas a puerta cerrada y trasmitidas por redes sociales, debido a la prohibición de realizar fiestas patronales, tanto de parte de la Diócesis como del Subcomité Regional Covid-19, región sureste.



Pero lo anterior no aplicó en el municipio de General Cepeda, donde al momento se tiene un registro de 10 personas infectadas con el Covid-19, agregándose uno más este lunes. Y donde a pesar de ello, allá si celebraron la Fiesta de San Francisco.



De acuerdo a videos que feligreses subieron a redes sociales, se puede apreciar que la noche del domingo 4 de octubre, la parroquia de San Francisco de aquel municipio abrió sus puertas y ofreció a la comunidad más de cinco minutos de fuegos artificiales.



En ese mismo video, se puede apreciar a gente disfrutando de la pirotecnia en la plaza frente al templo, a escasos metros de la Presidencia Municipal. Y la mayoría de los presentes no portaban cubrebocas.



Se desconoce si hubo verbena popular, misas presenciales o danzas, pero en uno de los videos se alcanza a observar a un niño portando traje del tradicional “viejo de la danza”, aunque las imágenes no muestran danzantes, solo un par de toldos afuera de la iglesia.