Sin título, ganan como especialistas en el Senado

Sin experiencia en derecho parlamentario o sin título profesional, seis colaboradores de la Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa del Senado de la República obtienen sueldos brutos que van desde 49 mil 84 hasta 100 mil 448 pesos mensuales.Dicha coordinación tiene el objetivo de “atender las consultas de carácter técnico-jurídico”, que contribuyan al ejercicio de los integrantes del Senado.Sin embargo, cuatro consultores parlamentarios no tienen antecedentes en asuntos de derecho parlamentario.Claudia Mendieta Camacho percibe un sueldo bruto mensual de 100 mil 448 pesos. Concluyó la carrera de derecho en 1998, pero no hay registro de su título profesional y no tiene antecedentes en derecho parlamentario.Joel Aniceto García López es pasante de licenciatura en ciencia política y administración pública y gana 89 mil 717 pesos brutos al mes.Seis colaboradores de la Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa no tienen experiencia en la materia.Aunque carecen de la experiencia laboral y conocimientos sobre derecho parlamentario, incluso algunos todavía no se titulan, seis colaboradores de la Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa del Senado, cuatro de ellos con cargo de consultor parlamentario, obtienen salarios mensuales brutos que van desde 49 mil 84 pesos hasta 100 mil 448 pesos brutos mensuales.De acuerdo con el propio Senado, la Coordinación de la Consultoría Jurídica Legislativa tiene el objetivo de “atender las consultas de carácter técnico-jurídico, que contribuyan al ejercicio de las atribuciones y responsabilidades de los integrantes del Senado de la República, los órganos de dirección, técnicos y administrativos”.En el organigrama público de la coordinación se observa que entre el cuerpo de colaboradores que tienen el cargo de Consultor Parlamentario están cuatro personas que no tienen antecedentes de atender asuntos de derecho parlamentario.Claudia Mendieta Camacho concluyó la carrera de derecho, pero, según la consulta en el portal Búho Legal, todavía no tiene el título. Incluso, su currículum público consigna que concluyó la carrera en 1998, sin dar cuenta del título. Ella gana 100 mil 448 pesos brutos, que menos impuestos se convierten en 72 mil 33 pesos.En sus antecedentes profesionales reporta haber trabajado en la Coordinación Regional Jilotepec, de Semarnat, y fue asistente ejecutivo de la Dirección de Certificación y Concursos en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.Elisa Álvarez Hernández es licenciada en economía, gana 77 mil 936 pesos brutos mensuales, que menos impuestos resultan 56 mil 898 pesos mensuales netos. Fue especialista financiera en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y ejecutiva de proyectos en la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.Frida Alejandra González Jordan reporta haber concluido la carrera de relaciones internacionales en diciembre pasado, pero todavía no existe registro de tu título profesional. Gana 55 mil 985 pesos brutos, que menos impuestos quedan en 42 mil 190 pesos. Fue asesora concejal en la alcaldía Benito Juárez y auxiliar en la Secretaría de Relaciones Exteriores.Omar Monroy Rodríguez es licenciado en economía, incluso apenas en este 2019 ya aparece el registro de su título y es pasante de la maestría en Administración y Dirección Empresarial. En el Senado gana 49 mil 84 pesos brutos mensuales, que menos impuestos se convierten en 37 mil 359 pesos netos.Pero, a pesar de su nivel escolar, no tiene antecedentes en el área del derecho parlamentario, pues fue director de la Red de Apoyo al Emprendedor del Instituto Nacional del Emprendedor, donde también fue director del Centro de Atención Ciudadana.Hay otros dos casos de empleados de esta coordinación que perciben altos salarios, aparecen en la relación de empleados del Senado, pero no están en el organigrama público.Uno es Joel Aniceto García López, quien es pasante de la licenciatura de ciencia política y administración pública y como antecedente laboral fue director de Bienes, Servicios y Archivo de Luz y Fuerza del Centro en liquidación SAE, donde también fue coordinador de Servicios Generales y Archivo. En el Senado gana 89 mil 717 pesos brutos mensuales, que se traducen en 64 mil 909 pesos netos.El segundo es Juan Carlos Gómez Nájera, quien es pasante de la licenciatura de ciencia política y administración pública; ahora gana 61 mil 446 pesos brutos mensuales en el Senado, que menos impuestos se convierten en 45 mil 456 pesos netos al mes. Fue auxiliar administrativo y maestro en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México.