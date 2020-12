Sin vacaciones; piden dar el último jalón al personal de salud

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Para evitar afectar la atención en las áreas Covid-19 durante las últimas semanas de diciembre por las festividades del 24 y 25, así como del 31 de diciembre y 1 de enero, se inició una campaña para invitar al personal del IMSS y de los hospitales del estado a no programar sus vacaciones en estas fechas.



En el caso del IMSS, realizarán un convenio llamado Vacaciones No Disfrutadas Covid, donde quienes accedan recibirán un pago doble durante estas fechas, y en el caso de los hospitales donde la ocupación supere 50%, el personal que acceda a posponer sus vacaciones a marzo del 2021 recibirán notas de mérito y un día de aguinaldo.



Por su parte, en el caso de los hospitales del estado, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de los Servicios de Salud de Coahuila, exhorta a sus agremiados a mantenerse en sus puestos, y así no afectar la atención de los pacientes por coronavirus.



“Sí estaba mermado el staff operativo, pero necesitamos no dejar caer a la población, por eso estamos en la línea de fuego”, señaló Tulio Dante Lule.



“En el área administrativa yo creo que se puede dar, pero en el área operativa, médicos y enfermeras, ahí no puede parar, se tendrá que dejar al personal de guardia para atender las vicisitudes que se presenten”, agregó.