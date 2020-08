Sinaloa debe confirmar presunta muerte del hijo de Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’: Durazo

Escuchar Nota

Sinaloa.- El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, dijo no poder confirmar que César Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, haya sido asesinado en el municipio de Navolato, Sinaloa.



Durazo dijo que la autoridad indicada para confirmar la identidad es la Fiscalia de General de Justicia de Sinaloa, la cual hasta el momento no ha emitido información sobre el hecho.



Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana desde Acapulco, Guerrero, el secretario Alfonso Durazo confirmó que alrededor de las 21:15 horas de ayer se suscitó un ataque armado en un domicilio de la avenida Virgo entre las calles Constelación y Zapata de la colonia Alfonso G. Calderón en Navolato.



Sin embargo, Durazo dijo que no tiene información para corroboran que haya sido asesinado el hijo de Amado Carrillo, quien fuera líder del Cártel de Juárez y supuestamente falleció en 1997 en la Ciudad de México durante una cirugía plástica para cambiar su apariencia.