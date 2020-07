Sindicato Nacional Libre en apoyo a manifestación de trabajadores de la salud

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, convoca a una manifestación a levarse a cabo este miércoles 1 de julio, en las instalaciones de la Delegación del IMSS en Saltillo, la cual está programad a realizarse de manera simultánea en todo el país.



A través de un comunicado de prensa oficial, se da a conocer que el Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social, en apoyo a esta manifestación pacífica, sumará esfuerzos para hacerse escuchar, movilización a la cual, está invitada la sociedad civil.



Los trabajadores del sector salud, cansados de los abusos, abandono, represión y presuntos actos de corrupción de quienes mueve los hilos del Instituto del Seguro Social, (IMSS) que conforman la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, dieron a conocer que esta movilización será de manera simultánea en más de 20 estados de la República Mexicana.



A través de diversas plataformas digitales como rede sociales, la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, realizó una convocatoria con el apoyo del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social, y, otra cantidad considerable de agrupaciones ciudadanas, a una mega manifestación en respuesta a la situación que hoy en día viven los profesionales de la salud. La cita es a las 15:00 horas de este miércoles 01 de julio en las instalaciones de la Delegación del IMSS, en Saltillo, Coahuila.



Se estima que serán más de 15 estados de la República Mexicana los que estarán reuniendo en todo el país, serán miles de ciudadanos, entre médicos, enfermeros, camilleros y todos los que labran dentro del sector salud.



A través de un comunicado, firmado por quienes laboran tanto en el ISSSTE e IMSS, señalan que incluso, dentro las inconformidades, no es posible que hay compañeros que aunque trabajan para la institución, no cuentan con servicio médico. Además, aunado a ello, lo que vino a detonar y convencer a los profesionales de la salud a manifestarse, fue la actualidad que está viviendo, riesgo ante el Covid-19 sin garantías ni protección en muchos de los casos.







PETICIONES DE LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES POR LA SALUD DE MÉXICO



1. Mesa de trabajo con la base, crear un puente directo entre los trabajadores operativos y los titulares. Sin sindicatos, ni funcionarios corruptos que maquillan los números.



2. Aumento real del PIB presupuestada a Salud del actual 2.8% al 5%.



3. Exigimos el cese inmediato de la persecución, represión u hostigamiento laboral de parte de las diferentes autoridades de las instituciones de salud o sindicales.



4. Basificación de todos los trabajadores de salud del país sujetos a cualquier tipo de contrato temporal.



5. Demandamos para cada uno de los trabajadores de la salud del país, que pueda estar en contacto con paciente COVID contar con el equipo de protección personal como describe las especificaciones técnicas de dispositivos médicos para la gestión de casos de COVID-19 en los servicios de salud, de acuerdo a la O.P.S. y O.M.S.



6. Revisión CONSTANTE de áreas de trabajo, sanitación de zonas insalubres, instauración de protocolos y adecuación de zonas de patología, anfiteatros y tráileres

frigoríficos donde sea necesario.



7. Reconocimiento de la incapacidad otorgada al trabajador contagiado por Covid-19 o la lamentable muerte como RIESGO DE TRABAJO y no como enfermedad general, dentro de las instituciones de salud.



8. Conteo real y publicación con cada uno de los nombres, cargos y unidades de los compañeros caídos y contagiados en la guerra contra el Covid-19 en cada una de las Instituciones del país.



9. AUDITORÍAS AL IMSS, ISSSTE Y SECRETARIA DE SALUD, así como la exigencia de sanciones, despidos o destituciones para los saqueadores de las instituciones y los traidores de la base trabajadora.



10. FIN DE LAS AFORES VAMOS POR UN REGIMEN DE JUBILACIÓN JUSTO, el futuro de los trabajadores está empeñado en los bancos y administradoras privadas que monopolizan el dinero de los trabajadores en las AFORES. Encabezaremos la lucha por la recuperación de un régimen más justo.



DATOS:



La cita es a las 3:00 pm en las oficinas de la Delegación del IMSS en Saltillo, este miércoles 01 de julio de 2020