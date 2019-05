Sindicato revela que el IMSS ‘está dañado’

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Arturo Olivares, advirtió que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ‘está dañado’, hace falta personal administrativo y de limpieza, médicos, enfermeras, camas, unidades de medicina familiar y hospitales.‘De acuerdo con cifras de OCDE, en camas hospital deberíamos tener 4.7 por cada mil derechohabientes y tenemos solamente 0.69; deberíamos tener 4.4 médicos y tenemos solamente 1.4, y deberíamos tener también nueve enfermeras por cada mil derechohabientes y tenemos solamente 2.7’, reveló en entrevista.‘Esas carencias se traducen en hospitales llenos, servicios de Urgencias a 300 por ciento, en algunos casos, como en Ciudad de México; en atención (camas, camillas y sillas) tristemente los tenemos que poner en el piso. Para alcanzar una cama por cada mil derechohabientes requerimos de 13 mil camas de hospital nuevas, equivalente a 58 hospitales’.Respecto a la política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ‘debe haber austeridad, pero sin afectar los servicios de salud’.Olivares reconoció que la renuncia del director del IMSS, Germán Martínez, los agarró a todos por sorpresa, pues ‘el sindicato no sabía nada de ello’.Dijo que le planteará al nuevo titular del instituto, Zoé Robledo — con quien se reunió el jueves por la tarde—, las necesidades que existen en esta institución, ya que ‘el destino nos está alcanzando’ y hay rezago en todo: ‘Un primer planteamiento será sobre los inmuebles que quedaron dañados por el sismo de septiembre de 2017 y que hasta el momento no han sido intervenidos.‘A año y medio de este desastre natural, todavía no se tiene contemplado cómo vamos a resolver la situación’, pero además ‘el problema que tenemos en los hospitales en los que se recibieron a los pacientes de esos hospitales dañados es que no hay espacio suficiente para atenderlos: están completamente saturados’.Adelantó que otro tema que tocará con Robledo será la falta de personal de todo tipo, incluido el de limpieza.Frente a la política de austeridad que impulsa el gobierno federal, Olivares dijo que el presidente López Obrador ha dejado claro que no habrá recortes en personal sindicalizado: ‘Más personal y más infraestructura, eso disminuirá la carga de trabajo y mejorará las condiciones para la atención médica’.