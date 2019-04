Sindicatos, los grandes perdedores de la reforma laboral

Otras modificaciones

Ingresos de los trabajadores

El pleno de la Cámara de Diputados mexicana aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Reforma Laboral. La reestructuración implica la modificación de más de 650 disposiciones legales de cinco leyes diferentes.Sobre estas modificaciones, Ricardo Corona Real, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que es un proyecto para mejorar positivamente las condiciones laborales de la población.En entrevista con Infobae, explicó que las reformas incluyen el tema de la sindicalización, la transparencia de los contratos, la negociación colectiva y la creación de centros de conciliación y mecanismos que garanticen el voto secreto del trabajador a la hora de escoger a sus representantes gremiales.La importancia de la reforma es incluso un tema estructural, pues el Foro Económico Mundial (FEM) ha catalogado al mercado laboral como el segundo gran problema de México, sólo por debajo de la inseguridad. Así lo expuso Corona Real.El perfil de México a través de los indicadores le otorga una calificación de 54.4% en competitividad, mientras que Canadá tiene un 77% y Estados Unidos un 81.9%, explicó el especialista.Estos porcentajes evidencian la urgencia de la modificación a la Ley Federal de Trabajo, más allá de las presuntas presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos luego de condicionar la ratificación del tratado de comercio T-MEC, que sustituye al TLCAN, a la aprobación de la reforma laboral."La ley laboral lleva casi un siglo en México. El nuevo modelo que se propuso y aprobó, si se sigue al pie de la letra, podría generar condiciones positivas y mejorar la productividad en el país", ahondó Real.Hay tres grandes pilares en esta reforma, según explicó el abogado. El nuevo modelo que se propuso y aprobó, si se sigue al pie de la letra, podría generar condiciones positivas y mejorar la productividad en el país", ahondó Real.Las grandes modificaciones a la reforma laboralHay tres grandes pilares en esta reforma, según explicó el abogado. Al respecto, la reforma laboral modifica los estatutos de los sindicatos con el objetivo de salvaguardar la democratización de sus directivas y las diligencias.Con estas modificaciones se espera generar ejes transversales de rendición de cuentas, y, sobretodo, que no haya líderes sindicales de corrida, sino que tengan un plazo y que una vez cumplido este plazo, se garantice una votación libre y secreta que elimine la corrupción y los sindicatos blancosEn cuanto a los derechos individuales, la actual reforma pretende asegurar que los trabajadores que demanden a título personal puedan hacerlo sin estar dependiendo de una relación tripartita, para lo cual el Estado proporcionará un abogado y cualquier otra cosa que se necesite para garantizar el acceso a la justicia a un trabajador no sindicalizado.Cuando un mexicano piensa en un sindicato en el país, históricamente se ha asociado a un líder charro (que sólo busca su beneficio), a un contrato de protección o incluso a un sindicato blanco, el cual no funciona como una organización que defienda los intereses de los trabajadores, sino los del patrón.Las reformas modificarán esa situación a través de un sistema que transparente las prácticas sindicales, explicó el especialista. En cifras, enfatizó que de los 20 millones de trabajadores formales que tiene México, sólo 5 millones son parte de un sindicato privado y 3 millones de uno público, mientras que el resto no pertenece a ninguno. A ello hay que sumarle los 30 millones de trabajadores informales que hay en el país.Los números dan una idea de porqué los conflictos colectivos que se presentan ante los tribunales van a la baja, mientras que los casos individuales aumentan.De acuerdo con Real, las nuevas reformas también buscan incentivar la formalidad, e incluso hay un apartado específico que contempla a los trabajadores del hogar."Se busca mejorar sus condiciones a través de una relación más formal. Hay que garantizar la justicia; que se cumplan los compromisos internacionales, y mejorar las evaluaciones de inversionistas para hacer las cosas mas competitivas", enfatizó.A ello se suma cerrar las brechas de género, generar protocolos que garanticen igualdad de condiciones, evitar casos de extorsión y despidos injustificados. En ese sentido, es revelador que de los 2018 conflictos laborales registrados en 2017, el 92.9% de los casos fueron por despidos de este tipo.Sobre este tema, el director jurídico del IMCO admitió que la reforma laboral no contempla específicamente el tema del ingreso salarial, sino que se ha analizado de manera paralela.Podría haber un impacto en las industrias de alto valor agregado en el corto plazo y una mejora en los salarios derivada de nuevas negociaciones entre los grupos sindicales y los empresarios. Sin embargo, no se puede obligar a las empresas a aumentar los salariosLa reforma laboral parece de esta manera, un mecanismo que busca mejorar las condiciones de funcionalidad del sistema laboral en México. Queda por ver su impacto en la vida de los trabajadores; por lo pronto, una de las grandes trabas es que sigue sin quedar claro el porcentaje presupuestal que se asignará para la reestructuración de las reformas laborales.El análisis del director jurídico del IMCO coincide con la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que apoyó la reforma porque "contiene elementos positivos que impactarán en el bienestar de las familias de los trabajadores mexicanos".El diputado Carlos Pavón Campos, miembro de esta bancada, dijo que con la aprobación de la reforma se está cumpliendo con los compromisos alcanzados durante las negociaciones del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).De acuerdo con el legislador, la modernización de la justicia laboral abre las puertas para la negociación de nuevo acuerdos comerciales con otros países en el mundo, pues la reforma se encuentra en sintonía con lo establecido en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de libertad sindical, que fue ratificado por México en el 2018."La aprobación de la presente reforma constituye un paso más hacia un nuevo esquema de relación laboral, que sin duda mejorará las condiciones económicas y sociales de millones de mexicanos", sentenció.Tras la aprobación en lo general y en lo particular del dictamen que reforma las distintas leyes en materia de reforma laboral, ahora se turnará al Senado de la República para su trámite constitucional.