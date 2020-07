Síndrome de Desgaste por Empatía: Cuando el dolor ajeno te supera

Escuchar Nota

"No le pregunto a la persona herida cómo se siente. Yo mismo me convierto en la persona herida", escribió Walt Whitman. Sin duda,Ser capaces de ponernos en el lugar del otro y. Sin embargo,y podemos terminar pagándolo muy caro, sufriendo lo que se conoce comoNo basta con comprender qué es la empatía, es necesario diseccionarla. De hecho,Laes aquella en la quede manera meramente intelectual.También existe la, que implica la habilidad para, mostrar una preocupación auténtica y ser capaces de ayudarlos sin poner en peligro nuestro equilibrio psicológico.Por último, existe una empatía que puede calificarse como un simple contagio emocional y que genera una gran dosis de distrés personal. En este caso,Preocuparse excesivamente por el dolor emocional de los demás sin tener las herramientas psicológicas para gestionar esa situación, termina generando el desgaste por empatía, también conocido comoEste término fue propuesto por el psicólogopara referirse a quienes. En práctica, se debe a un intenso deseo de calmar el dolor o resolver el problema de la persona que sufre, sin poder gestionar el dolor propio que eso ocasiona.La fatiga por empatía difiere del conocidoya que este se desarrolla de manera gradual, generalmente como resultado de un agotamiento psicológico. Al contrario,Además, el Síndrome de Burnout suele romper las aspiraciones, los sueños y deseos de quien lo padece, generando sentimientos de desilusión y frustración, afectando el sentimiento de realización personal.Como es lógico, el Síndrome de Desgaste por EmpatíaSin embargo,Un estudio realizado en la Universidad Adventista del Plata desveló queLa atención emocional se refiere a la habilidad para prestar atención a las emociones y estados de ánimo de los demás. En práctica, las personas que padecen el Síndrome de Desgaste por Empatía le prestarían demasiada atención a las emociones, quedándose atrapadas en sus redes.De hecho, el desgaste por empatía; que se refiere a la capacidad para poner en práctica planes de acción que nos permitaLas personas que prestan mayor atención a sus emociones reportany suelen usar estrategias de afrontamiento desadaptativas centradas en la evitación, rumiación, supresión de pensamiento y autoculpabilidad.Por tanto, si eres una persona hipersensible emocionalmente, pero no logras poner en marcha estrategias que te permitan reparar esas heridas, es más probable que termines sufriendo el Síndrome de Desgaste por Empatía.La persona vuelve a, ya sea a través de flashbacks, durante sus sueños o simplemente rumiándola durante el día.El primer signo de alarma es que, lo cual significa que se ha quedado como un foco activo en tu cerebro.El distrés acumulado que no se gestiona adecuadamente puede terminar haciendo que te desconectes por completo de la situación. En práctica,Como resultado, se experimenta, como si todo fuera ajeno, lo cual termina afectando la capacidad de disfrute y para relacionarse con las personas.A la larga, el Síndrome de Desgaste por Empatía no solo genera fatiga sino también ansiedad. Si te sucede, es probable que entres en un estado de hiperactivación nerviosa, el cual provoca, dedicar tiempo a actividades de ocio te ayudará a proteger tu equilibrio emocional ya que así no acumularás estrés, frustración y preocupaciones innecesarias.– Practica laRecuerda que cuando hay calma dentro, las tormentas externas no hacen mella.– Aprende a desarrollar una, tanto de los propios como de los ajenos, lo cual no significa ser frío y egoísta sino asumir una actitud que te permita lidiar con las situaciones de la mejor manera posible.– Desarrolla más tuaprende a detectar las situaciones que generan estrés y malestar y aplica estrategias de afrontamiento que te ayuden a dejar ir las emociones que pueden dañarte, como la técnica de visualización las hojas del río