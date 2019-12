Síndrome del náufrago: ¿por qué seguir en una relación destructiva?

A veces, las relaciones se parecen a los naufragios. Todo es caótico y un sinfín de personas pueden perderse en un mar de dudas, angustia y aferramiento que no conducen a ningún sitio, pero ¿qué pasa sie, en una isla donde el eco de sus pensamientos le haceSe trata del: una condición que afecta a las personas que están en proceso de terminar con una relación destructiva y provoca que, tal y como ocurre con un sobreviviente a un naufragio.Para esta persona,, en ocasiones de forma velada –a través de algún vínculo que aún los mantiene unidos o les obliga a verse, como algún objeto, obligaciones económicas o similares– y en otros momentos de desesperación lo hace de forma directa, esperando revivir lo que fue sin éxito alguno.El punto más crítico ocurre cuando el náufrago en cuestión toca tierra. De la misma forma que una persona queda varada en una isla en medio del océano, quien sufre este síndrome queda rodeado de un mar de dudas por decisión propia, puesPor otro lado, no querrán seguir acudiendo hacia todas esas personas cercanas e importantes que le aconsejaron y ayudaron para dejar ese amor en el pasado, prefieren seguir solos y volverse una isla desierta ya que piensan que los demás no la entienden.Entonces decidirá enfrentar el presente sola y hacer a un lado las voces de apoyo que le sugerían qué hacer o le explicaban que no estaba en lo correcto,, sin comparación a la experiencia de algún otro.Al mismo tiempo –y por más que lo intente negar– la persona que sufre de este síndrome continúa con una sola idea en mente:No es fácil que una persona supere tal caso como este ya que también está enfermo por dentro, no puede pensar bien las cosas y por ende no pensará claramente.A diferencia de un naufragio real, donde la única opción para salvarse es esperar ayuda del exterior, los náufragos en una relación dependen de sí mismos, pero su propio rescate no es nada fácil. Deben comprender que sus acciones los han llevado a un derrotero de terquedad y sobre todo, que sussólo ellos mantienen sin sentido alguno.El náufrago debe aprender a pensar fríamente, a recibir ayuda de las personas que se preocupan por su bienestar y sobre todo, a darse cuenta de que. Poco a poco, el náufrago logrará alejarse de la relación que lo mantiene aislado y más temprano que tarde, volverá a embarcarse en una nueva aventura.