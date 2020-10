Síndrome del túnel carpiano, afectación intensificada por la pandemia

Escuchar Nota

¿Se te adormecen los dedos de la mano, sientes hormigueo o dolor en los brazos? Puede que sufras del. A partir de este confinamiento, el trabajo en casa, las clases escolares en línea y pasar mucho tiempo en las computadoras y dispositivos móviles, esta afectación ha aumentado.El Síndrome del Túnel Carpiano (STC) es una afección que. En efecto, esEntre los síntomas pueden incluirse. Hay un espacio en la muñeca llamado Túnel Carpiano por donde pasan el nervio medio y nueve tendones desde el antebrazo hacia la mano.Por lo general la causa puede ser por elLa presión sobre el nervio puede ocurrir de varias maneras: lapueden estrechar el túnel, así como también mantener la muñeca flexionada durante períodos prolongados.La retención de líquido durante elpuede provocar inflamación en el túnel y síntomas de síndrome del túnel carpiano, que a menudo desaparecen después del parto. Las atambién pueden estar asociadas con el síndrome del túnel carpiano. Puede haber más de una causa.Los síntomas del Síndrome del Túnel Carpiano suelen incluir dolor, adormecimiento, hormigueo o una combinación de los tres.Los síntomas suelen sentirse durante la noche, pero tambiénEs posible que, a veces, los pacientes noten una prensión más débil, torpeza ocasional y tendencia a dejar caer las cosas.(atrofia tenar), lo cual causa dificultad para pellizcar.Las mujeres tienen una probabilidad tres veces mayor que los hombres de desarrollar el síndrome del túnel carpiano, tal vez debido a que el túnel carpiano en sí puede ser más pequeño en algunas mujeres que en los hombres.Las personas con diabetes u otros trastornos metabólicos que afectan directamente los nervios del organismo y los hacen más susceptibles a la compresión también se encuentran en alto riesgo. El Síndrome del Túnel Carpiano generalmente se produce solamente en los adultos.En el lugar de trabajo, el riesgo de desarrollar el Síndrome del Túnel Carpiano no está limitado a las personas en una sola industria o empleo, sino que— manufactura, costura, acabado, limpieza, y empaque de carnes, aves o pescados. De hecho, el síndrome del túnel carpiano es tres veces más común entre los ensambladores que entre el personal de entrada de datos.Es importante contar con unos antecedentes detallados que incluyan afecciones médicas, cómo se han usado las manos y si hubo alguna lesión previa. Posiblemente se tome unapara buscar otras causas de la dolencia, como por ejemplo artritis o fracturas.En algunos casos, es probable que se hagansi se sospechara de una afección médica asociada con el STC.o, así como también para comprobar si hay otros posibles problemas nerviosos.Con frecuencia los síntomas pueden aliviarse sin cirugía.La identificación y el tratamiento de las afecciones médicas,El uso de entablillados en la muñeca por las noches podría aliviar los síntomas que interfieren con el sueño. Una inyección de esteroides en el túnel carpiano podría ayudar a aliviar los síntomas al reducir la inflamación alrededor del nervio.La presión sobre el nervio se reduce al cortar el ligamento que forma el techo (la parte superior) del túnel, del lado de la palma de la mano.Las incisiones para esta cirugía pueden variar, pero el objetivo es el mismo: agrandar el túnel y reducir la presión sobre el nervio. Después de la cirugía, el dolor en torno a la incisión puede durar varias semanas o meses. El adormecimiento y el hormigueo pueden desaparecer rápida o lentamente.. Además, es posible que los síntomas del túnel carpiano no desaparezcan por completo luego de la cirugía, en especial en casos graves.• En el lugar de trabajo, los empleados pueden hacer acondicionamiento, realizar ejercicios de estiramiento, hacer descansos frecuentes, usar tablillas para mantener derechas las muñecas, y usar una postura y posición correcta de la muñeca.• Usar guantes sin dedos puede ayudar a mantener las manos tibias y flexibles.• Las estaciones de trabajo, herramientas y manijas de herramientas y las tareas pueden ser rediseñadas para permitir que la muñeca del trabajador mantenga una posición natural durante el trabajo.• Los trabajos pueden ser rotados entre los trabajadores.• Los empleadores pueden desarrollar programas en ergonomía, el proceso de adaptar las condiciones del lugar de trabajo y las demandas del trabajo a las capacidades de los trabajadores. Sin embargo, la investigación no ha demostrado de manera concluyente que estos cambios en el lugar de trabajo eviten la ocurrencia del síndrome del túnel carpiano.