Sinead O’Connor se volvió adicta a nueva droga, tomará larga rehabilitación

Escuchar Nota

"Soy adicta a la hierba hace 34 años. Toda una vida", agregó. También explicó que el último año no ha sido bueno, porque uno de sus hijos "no se encontraba bien". Y aunque ahora está mejorando, "la madre necesita cariño".

Sin embargo, eso no ocurrirá aún, ya que según dio a conocer la propia O'Connor, la próxima semana comenzará un tratamiento de rehabilitación que se extenderá por un año.El anuncio lo realizó hace unos días en su cuenta alternativa de Twitter. "Mensaje para las personas que tienen entradas para los shows del próximo año: esos shows se posponen hasta 2022, para que pueda entrar a un programa de tratamiento de trauma y adicción de un año (...) Ahora empieza la recuperación", escribió la cantante.Sin entregar demasiados detalles, O'Connor afirmó que tuvo seis años muy traumáticos y que en 2020 perdió "a alguien amado y me afectó tanto, que me volví adicta brevemente a una droga que no era marihuana".O'Connor les pidió a sus fans apoyo y comprensión, instándolos a "guardar sus boletos para 2022 porque volveré con un nuevo álbum y una gira". "Me tomo este tiempo para curarme, estaré en forma para toda una vida de gira (...) Si dar este paso significa que mi carrera ha terminado, que así sea. Como dice Mary Oliver, debo salvar la única vida que pueda", enfatizó.Finalmente, O'Connor confirmó que sus memorias serán publicadas en junio de 2021 como estaba previsto y que continuará escribiendo en las redes sociales hasta que comience el tratamiento la próxima semana.