Síntomas de Covid acaban a los 10 días: López Gatell

"No se requiere esperar los 14 días, se ha visto que la enorme mayoría de personas a los 10 días tiene nulos síntomas", explicó.



"Ya no son contagiantes, estos nos llevó hace pocos días a cambiar el algoritmo en el personal de salud que es donde usábamos este elemento de máxima comprobación en vista de que la probabilidad es alta que a los 10 días ya no se tenga el virus".

La Secretaría de Salud (Ssa) afirmó que hay evidencia científica que señala que personas con Covid-19 ya no tienen síntomas a los 10 días y ya no son contagiantes.Al preguntarle sobre el retorno seguro de empleados que padecieron el virus, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que hace unos días cambiaron el algoritmo que usaban con el personal de salud.El funcionario federal indicó que por ello ya no se requiere una segunda prueba comprobatoria.