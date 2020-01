‘Síquica’ le cobró 70 mil dólares por exorcizar a su hija

una supuesta síquica, robódespués de convencer a una madre de que, dijeron los policías de Massachusetts.El Departamento de Policía dedijo en un comunicado de prensa que Milanovich, de 37 años, además de pedirle el efectivo a la mujer, también está acusada de, como ropa de cama y toallas y sábanas,Milanovich fue arrestada el 27 de diciembre. La víctima fue a la policía por primera vez el 17 de diciembre, lo que provocó la investigación. MilanovichLas acusaciones datan del 15 de noviembre, cuando la mujer se presentó por primera vez en el negocio de Milanovich,, para que le leyeran el tarot, informó la policía.Milanovich fue arrestada el 27 de diciembre y procesada en el tribunal del distrito Fall River esta semana.Los documentos del caso, difundidos a través de, muestran que la víctima le dijo a la policía que Milanovich dijo quey que tenía "algo dentro de ella que era malo".Milanovich supuestamente dijo queEl informe policial especifica que a la víctima se le dijo que no le contara a nadie sobre el exorcismo o de lo contrario los espíritus lo descubrirían.En una etapa, la víctima le dijo a la policía que Milanovich pidió más de 6 mil dólares ya que. Milanovich supuestamente dijo queLa madre dijo a la policía que pidió prestado los 6 mil dólares y 20 más a un amigo para pagarle a Milanovich en dos ocasiones distintas. Otra parte del dinero fue asegurada a través de un préstamo personal. Milanovich le dijo a la víctima que trajera toallas de papel de la marca Bounty, una muñeca Barbie, una bolsa de basura blanca, una foto de ecografía y una foto de su hija. Entre noviembre y diciembre de 2019, la víctima y Milanovich estuvieron en contacto regularmente a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas.Según una página de Facebook del negocio de Milanovich, dice que los servicios que ofrece incluyen lecturas de cartas del tarot, lecturas de vida completa, curación espiritual y lecturas psíquicas. Milanovich también dice que tiene la capacidad de "aconsejar sobre todo asuntos de la vida”.En un sitio web para su negocio, Milanovich escribió: “Soy una clarividente y coach de vida con talento natural. Me especializo en guiar a las personas a encontrar su camino espiritual, mental, física y emocionalmente. No dude en llamar y hacer una cita. Que tu vida se llene de amor, Tracy".Tracy escribió que los beneficios de su servicio incluían: “Equilibra tu mente, cuerpo, alma y espíritu. Muchos clientes se sienten extremadamente relajados después de una sesión. Consiguen una sensación de paz mental. Una mejor comprensión de su bienestar. Experimente un gran alivio ".En una entrevista de 2018 con The Standard-Times of New Bedford, Milanovich dijo que, y que estas "la ayudaron a comprender su don y cómo controlarlo y tener una vida normal".