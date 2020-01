¿Sirve usar cubrebocas ante el brote de coronavirus?

Escuchar Nota

"300 clientes por día, la mayoría chinos, se abalanzaron sobre estos productos. No tenemos más, al igual que todos nuestros proveedores que están totalmente desbordados", declaró Suphak Saphakkul, jefe de una pequeña farmacia en un centro comercial de la capital tailandesa.



"En 36 años de carrera, sólo lo he visto una vez: durante la epidemia de SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo, que causó varios cientos de muertes en 2002 y 2003)", añadió.

"No dan garantía al 100%", asegura Satoshi Hiroi, del Institudo de Salud Pública de Osaka.

"No sabemos exactamente de dónde viene, no entendemos totalmente cómo se transmite y cómo se expresa en sus síntomas", reveló Daniel A. Kertesz, representante de la OMS en Tailandia.



"Luchamos contra un enemigo invisible con los medios al borde. Poner una máscara es mejor que nada (y) eso puede tranquilizar a la población y evitar una histeria colectiva", subrayó el farmacéutico Saphakkul.

, también llamadas 'cubrebocas', tomadas por asalto en Asia ante el avance del nuevo coronavirus,, peroCon la rápida propagación de la enfermedad, que dejó hasta ahora 106 muertos y más de 4 mil 500 infectados en China,, a menudo baratas y de papel, cuyo uso es común en Asia contra la contaminación o como medida de higiene., donde apareció en diciembre el nuevo coronavirus y, las farmacias están agotando existencias de Hong Kong a Pekín pasando por Shanghai.En Camboya, en Japón y en varios sitios en línea, los precios se dispararon ante la demanda.En Tailandia, donde hay 14 infectados,s, mientras que se colocaron en las vitrinas letreros que anuncian: "No hay máscaras"., ya que la gran mayoría de estas máscaras se fabrican en China.Pero, ¿son realmente eficaces?La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja cubrirse la boca y la nariz en caso de tos y estornudos, y son indispensables para los enfermos a fin de limitar los riesgos de contaminación.Pero para quienes no presentan ningún síntoma su "eficacia no está demostrada", según el Ministerio de Salud de Francia.Al no estar totalmente pegadas a la cara, dejan pasar aire sin filtrar y se puede inhalar el virus, explicó Hiroi.Los expertos, compuestas de una pieza facial y un dispositivo de filtración de aire y un una vida útil mayor.Pero, pues hay pruebas de contaminación de persona a persona, pero que aún no permiten saber si se propaga por aire o por contacto.Tambiénpara prevenir la propagación del nuevo coronavirus.