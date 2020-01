Sismo de 5.8 grados provoca derrumbes en Puerto Rico

RT @cnnbrk: People in Puerto Rico post photos of deep cracks in walls caused by magnitude 5.8 earthquake. An emergency official says at least two houses collapsed in the coastal town of Guanica. https://t.co/qThSmH3Bxe pic.twitter.com/Mb2S57rTYH — Dos Mundos Newspaper (@2mun2news) January 6, 2020

Un sismo de magnitud 5.8 se registró la mañana de este lunes en Puerto Rico, situándose su epicentro a 21 kilómetros al sur del municipio de Indios, informa el Servicio Geológico de EU.

Varias viviendas de los municipios de Guánica y Guayanilla se derrumbaron este lunes, debido al #sismo de una magnitud 5,8 en la escala Richter que se registró este lunes en el suroeste de #PuertoRico.

No se reportan víctimas ni se activó alerta de #tsunami.

5.8-Magnitude Quake Strikes Puerto Rico, Damage Reported - "This is one of the strongest quakes to date since it started shaking on Dec. 28," he said. "It lasted a long time."

https://t.co/UsagDIztyH pic.twitter.com/Nz4OaYQN04 — whur.com (@WHURfm) January 6, 2020

Are you serious! No structural damage then why are houses looking like this! #puertorico #earthquake pic.twitter.com/Ewjg1brG7J — Jess (@JessGCuevas) January 6, 2020

de los municipios de Guánica y Guayanillaen el suroeste de Puerto Rico.Las casas afectadas estaban en la barriada Esperanza de Guánica y en el barrio La Playa de Guayanilla, según fotos y vídeos publicados por ciudadanos en las redes sociales.Las casas que se desplomarony estaban construidas sobre columnas.El sismo ocurrió específicamente a las 06.32 (10. 32 GMT) y con una profundidad de 1 kilómetro, detalló la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su página web.La distancia del epicentro del temblor fue a 19,91 kilómetros al sur de Guayanilla, a 19,92 kilómetros al sureste de Guánica y 27,62 kilómetros al suroeste de Ponce.,La RSPR no emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.El tembloren varias zonas de la isla.Por su parte, el director ejecutivo de la RSPR, Víctor Huérfano, dijo a Noticentro que el temblor de este lunes ha sido el "evento mayor" a los reportados en los pasados días.Asimismo, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo en su red social de Twitter que mantiene "comunicación directa" con los alcaldes de Guayanilla y Guánica, así como con Huérfano y Acevedo "asegurándome que se están atendiendo las situaciones surgidas a raíz del temblor registrado esta mañana".