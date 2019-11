Sismo de magnitud 6.0 sacude las costas de Grecia

Unde magnitud sacudió la mañana de este miércoles la, el tercer terremoto que se registra en Europa en dos días, sin que se tengan reportes de víctimas ni daños materiales."Fue un temblor de tierra mayor; toda la isla fue remecida pero afortunadamente por el momento no se han señalado daños", declaró el gobernador regional de Creta Stavros Arnaoutakis a la cadena de televisión ERT.El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el sismo se registróy a una profundidad de 71 kilómetros.Por su parte, el Laboratorio de Sismología de la Universidad de Atenas ubicó la magnitud del sismo en 5.8 en la zona cercana a la isla griega de Creta y que se sintió incluso en Atenas.Las autoridades griegas no han reportado por el momento posibles víctimas mortales ni daños materiales.Este. El martes, un sismo de magnitud 6.4 sacudió, el terremoto más poderoso que azota al país de los Balcanes en décadas, dejando un saldo de al menos 24 muertos y más de 600 heridos.Horas después, un temblor de magnitud 5.4 sacudió el sur de, sin causar víctimas aunque sí algunos daños materialesGrecia está situada en importantes fallas geológicas y los temblores de tierra son frecuentes, aunque en general no dejan víctimas.El 19 de julio pasado, se registró un sismo cerca de Atenas en plena temporada turística que dejó un herido y perturbó fuertemente las líneas telefónicas.En julio de 2017, otro sismo de magnitud 6,7 en la isla de Kos, en el mar Egeo, dejó dos muertos e importantes daños. En 1999, 143 personas perdieron la vida en un sismo de magnitud 5,9 en Atenas y los alrededores.