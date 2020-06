Sismo en Oaxaca provoca daños en hospitales de Veracruz

Escuchar Nota

Si después de un #Sismo observas grietas inclinadas de más de 2 milímetros de ancho en los muros, aléjate de esa zona y consulta a especialistas. pic.twitter.com/CcU1HTr7bB — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) June 23, 2020

.-delegación sur asegura que en los hospitales de esta zona los daños en los hospitales son leves, menores, no estructurales, por lo que no ponen en riesgo la integridad de los trabajadores ni los pacientes, lo cual hace que operen de manera normal.También hay algunas afectaciones en las instalaciones deldonde evalúan a fondo si esos daños pueden resultar de riesgo para la población.estatal indicó que en puertos, aeropuertos, central nuclear, puentes, túnel sumergido de Coatzacoalcos no hay reportes de daños.Mientras que en, descarta por su parte afectaciones en sus instalaciones.Información por Milenio