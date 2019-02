Sismo magnitud 5.8 sacude parte de Japón

Gran parte de la isla japonesa de Hokkaido fue sacudida el jueves por la noche por un sismo magnitud 5.8, pero no se reportaron heridos o daños graves hasta el momento.De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico impactó la parte suroeste de Hokkaido desde una profundidad de unos 30 kilómetros.Además la agencia no previó que se desatara un tsunami.Por su parte, Yoshihide Suga, portavoz del gobierno dijo en conferencia que no se confirmaron versiones de daños grandes pero que se estableció un equipo de emergencia.Cabe mencionar que la misma zona fue sacudida en septiembre por un terremoto de magnitud 6.7 que desató decenas de derrumbes y dejó más de 40 muertos.