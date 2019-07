Sistema educativo no incluyente con niños autistas

Jesús Manuel Puga, presidente de la asociación “Emmanuel” en pro de Niños Autistas A.C, dio a conocer que se encuentran solicitando al sistema educativo la inclusión de todos los niños y jóvenes que son atendidos en dicho centro, reconoció que existe una disparidad en las instituciones educativas.“Que nuestros muchachos sean aceptados sin ninguna restricción y que estén en una inclusión total, no podemos decir que tenemos una igualdad o equidad de personas con discapacidad si no lo estamos aplicando donde debe de ser, en el sistema educativo” comentó.Señaló que entre las áreas de oportunidad que se presentan para atender a los niños y jóvenes autistas, se destaca la falta de conocimiento de este padecimiento entre un importante número de maestras y maestros, tales como la capacitación, sobre todo la falta de paciencia y ganas de querer atenderlos como se debe.“Hemos batallado, hemos tratado de incluir todos esos conceptos, incluso nosotros como asociación hemos acudido a diferentes escuelas para capacitar a los padres y madres de familia, a los maestros para darles pláticas de concientización de que el autismo es una condición, no una enfermedad, es una condición que se puede trabajar” argumentó.