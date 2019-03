Six Flags señala que monclovense saltó de juego mecánico

Un menor de edad saltó de la rueda de la fortuna de Six Flags México, de acuerdo con lo manifestado por la empresa.El juego mecánico alcanza en su punto máximo una altura de 30 metros.A través de su cuenta de Twitter, Six Flags explica que el menor, de 15 años de edad, escaló por encima del barandal de protección del juego y saltó del juego mientras este estaba en funcionamiento."El personal médico y los paramédicos del parque respondieron de inmediato y el visitante fue trasladado a un hospital local privado para atención subsecuente. Por el momento no hemos declarado sobre el incidente por respeto al joven y su familia. La seguridad de nuestros visitantes es nuestra máxima prioridad", indica en un comunicado.La empresa no brindó detalles sobre el momento de la caída del menor.También explica que, como medida de protección, el juego fue cerrado para su inspección; sin embargo, al determinarse que era seguro, se abrió tiempo después.