Slim, ‘al quite’ con 8 mil mdp para carretera en Oaxaca

El empresario Carlos Slim "entra al quite" con más de 8 mil millones de pesos para concluir la carretera que comunica a Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec. El empresario firmó hoy un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para construir el tramo Mitla-Tehuantepec en menos de 40 meses. El gobierno federal invertirá tres mil millones de pesos.En entrevista, el presidente de Grupo Carso señaló que se requieren más proyectos de inversión como éstos porque "los recursos del gobierno federal para obra pública están en el orden de 2.9 por ciento del PIB y nos quieren llevar al cinco y es insuficiente. Para que haya crecimiento y empleo se necesita cuando menos el equivalente a 25 por ciento del PIB y, si es más, mejor".Al pedirle un balance sobre los siete meses de la gestión de López Obrador, el empresario afirmó que le dejaron "una situación difícil en muchos sentidos", como la inseguridad, pero también consideró que "hay que olvidarse" del crecimiento de 2019. “Si es punto cinco, punto siete o 1.1 es intrascendente. Lo importante es que haya una propuesta de proyectos para que el sector privado nacional e internacional participen. Si hay inversión, hay crecimiento; si no hay capital nuevo no hay actividad económica, no hay crecimiento del empleo."El secretario de Hacienda lo dijo muy claro: si la IP invierte 20-22, y el gobierno, 5. Ya tienes 27 por ciento y significa crecimiento".Slim destacó el desarrollo que impulsa el Presidente en el sureste, "a fin de incorporarlo a los niveles medios que tiene el país". Ahí "tienen que salir muchos proyectos. Se tiene que desarrollar en el ferrocarril, en el puerto, en la refinería, financiarse con dinero público y privado, hay que detonar todo el desarrollo en esa zona".Destacó los desafíos del titular del Ejecutivo de acabar con la pobreza, la corrupción, tener una economía más sólida y crecimiento. "No podemos estar más de acuerdo en todas esas metas; las veo con entusiasmo y con mucho gusto". Resaltó además las becas para jóvenes y el programa Sembrando Vida.También en entrevista, el mandatario López Obrador dijo que le dio mucho gusto que acudiera Slim a firmar el acuerdo para concluir la carretera que estuvo dos años parada. Es, reiteró, un empresario con dimensión social y cívica. "Está invirtiendo en México, genera empleos, apoya el desarrollo del país". Consideró que el desarrollo del Istmo de Tehuantepec será "más estratégico" que el Canal de Panamá."Se quiere formar un consorcio de inversionistas privados nacionales, la sociedad, los gobiernos federal, estatales y municipales. Estamos trabajando en crear esta gran empresa de participación mixta para el desarrollo del Istmo". Aún analizan el porcentaje de participación del sector privado.López Obrador también supervisó, junto con el gobernador Alejandro Murat, con quien firmó un acuerdo para su conclusión en 2022, el primer tramo de la autopista a Puerto Escondido, que tendrá inversión pública por tres mil millones de pesos. Cuatro empresas privadas ya participan.Del Aeropuerto de Oaxaca a Mitla, el presidente se detuvo en siete ocasiones para saludar y recibir peticiones de personas a lo largo de la carretera. Entre ellas de pobladores de Magdalena de Ocotlán que le demandaron la cancelación de concesiones para minas. Hoy, el Presidente supervisará la pavimentación de caminos municipales.