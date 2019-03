Slim inicia 2019 con tres compras en AL por mil 553 mdd

Carlos Slim, número uno entre ‘Los 100 empresarios más importantes de México’ , salió de compras a Sudamérica con su empresa de telecomunicaciones América Móvil. Aún no termina el primer trimestre del año y ya lleva operaciones –pagadas y acordadas- por mil 553 millones de dólares, informó Expansión Su más reciente adquisición es Nextel Brasil, con un precio de 905 mdd, con ajuste por deuda neta a la fecha en que cierre la transacción. En enero, la empresa informó de dos compras en Centroamérica, cuando adquirió los activos de Telefónica en Guatemala, por 333 mdd, mientras que en El Salvador la adquisición de 315 mdd está sujeta a la autorización de las entidades regulatorias.Mientras que en Centroamérica busca fortalecer su presencia y tecnología de cuarta generación (4G), en el país más grande de Sudamérica el espectro radioeléctrico –el principal insumo de las telecomunicaciones móviles- es su mayor motivación, explica Jesús Romo, analista de Telconomia.“En este momento, ante el advenimiento del 5G tiene que ir a países que le garanticen retorno de inversión. En Brasil el presidente Bolsonaro está garantizando certeza jurídica a las inversiones, oportunidades en el desarrollo de negocios y América Móvil ve la oportunidad de generar inversiones relevantes”, señala Jorge Negrete, presidente de Digital Policy & Law Group.Con la adquisición en Brasil, América Móvil sumará a nivel local 3.3 millones de suscriptores en telefonía móvil a sus 56.4 millones de líneas y “podría representar un incremento de 1.2% en las ventas de América Móvil y 0.2% en flujo operativo contra 2018”, según un análisis de Monex.Brasil es el segundo mercado más importante para las operaciones de América Móvil después de México. El año pasado, sus ventas representaron el 19.9% del total y el flujo operativo 22.5% del total de la empresa, señaló Monex. Ese país es una alternativa de crecimiento dada la regulación especial que enfrenta en México, derivada de la reforma de telecomunicaciones de 2013.“México en este instante no ofrece ninguna certeza a las inversiones de América Móvil, no puede entrar a televisión de paga, no puede generar cobertura en áreas rurales. Es una empresa global, entonces tiene que ir a donde sí aceptan sus inversiones”, añadió Negrete.