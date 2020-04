Slim, Larrea y Baillères respaldan medidas y están dispuestos a ayudar: AMLO

Escuchar Nota

“Hay de parte de la mayoría de los empresarios, prácticamente de todos, una actitud de colaboración y de apoyo. Ayer me reuní con algunos empresarios y sostuvimos un diálogo, una teleconferencia, porque algunos están cumpliendo con las recomendaciones de cuidarse porque en algunos casos son personas mayores, pero están pendientes y están expresando su apoyo al gobierno eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos”.



“Les hablo de tres que participaron: Carlos Slim, Alberto Bailleres y Germán Larrea, es un grupo que se denomina "Grupo México" o "Ciudad de México y les expuse cuál es el plan que estamos llevando acabo y estuvieron de acuerdo esto lo digo para que no haya noticias falsas, para que no se distorsionen las cosas”.

-"No al contrario, están actuando de manera muy responsable", dijo.



“Estamos preparándonos para que luego de que salgamos de la contingencia de inmediato se produzca una derrama económica en el país para empleos y fortalecer el consumo y si es el plan que éste se les dio a conocer y estuvieron de acuerdo y lo más importante repito su apoyo abierto al gobierno”.



Al asegurar que no hay ruptura con el sector empresarial tras presentar su plan de reactivación económica,e indicó que los empresarios están dispuestos ayudar en lo que el gobierno les pida.En conferencia de prensa,y de apoyo al gobierno federal.El mandatario, “incluso ofrecieron y eso es importante, que van ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible, adelantar los pagos, eso fue un ofrecimiento, se los agradecí y que están dispuestos ayudar en lo que el gobierno les pida, ese fue el ambiente de la conversación”.López Obradory que, indicó, se van a profundizar para reactivar pronto la economía “en el entendido de que lo primero es salir de la contingencia pero no es salir de la contingencia y dejar pasar tiempo para actuar en la reactivación económica”.Sin embargo,, pero “no ya eso quedó atrás, eso se fue a la historia; en el caso de México, al basurero de la historia. Eso no sirvió lo que dijimos ayer coronavirus terminó de precipitar vino a precipitar el gran fracaso de la política neoliberal en el mundo”.López Obrador, donde se les expondrá la misma información.