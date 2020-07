Snapchat activa Minis, apps que viven dentro del chat

Escuchar Nota

México.- Un conjunto de mini aplicaciones se lanzaron en la plataforma de Snapchat, que marca el comienzo de un nuevo capítulo para la firma con sede en Los Ángeles, ya que tiene como objetivo emular aspectos del popular modelo chino de "super-aplicación".



Presentados el mes pasado, Snap Minis son versiones livianas y simplificadas de aplicaciones que viven dentro de la sección Chat de Snap. Estas aplicaciones, creadas con HTML, están diseñadas para mejorar la interacción entre los usuarios al permitirles realizar una variedad de tareas adicionales sin salir de la aplicación Snap.



Cuatro de los siete "Minis" que Snap presentó el mes pasado ahora están disponibles en toda la plataforma. Estas mini aplicaciones son: Servicio de meditación Headspace, estudio de la herramienta de colaboración Flashcards, un servicio de "experiencia de mensajería interactiva" llamado Prediction Master y Let's Do It, una mini aplicación desarrollada por Snap que permite a los usuarios tomar decisiones con sus amigos. .



Las mini aplicaciones presentadas por Coachella que permitirían a los usuarios planificar viajes al festival, la venta de entradas de películas de Atom y Saturno, que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a compartir y comparar sus horarios de clases, aún no se han lanzado.



Sin embargo, el lanzamiento del lunes es un cambio importante en la estrategia de Snap para impulsar la participación en su aplicación de mensajería efímera, que ha acumulado más de 229 millones de usuarios diarios.



Aunque es un concepto relativamente nuevo en los Estados Unidos y el Reino Unido, el modelo de mini aplicaciones es bastante popular en los mercados asiáticos de acuerdo con el portal Tech Crunch. Tencent's WeChatha atraído más de un millón de aplicaciones en miniatura que permiten a los usuarios realizar una variedad de tareas.



En India, los servicios de pagos móviles PhonePe y Paytm también han implementado varias de estas aplicaciones que permiten a los usuarios reservar boletos de avión y de cine y pedir comida y taxis.



Snapchat dijo anteriormente que su relación con Tencent, un inversor en la firma de Los Ángeles, ha influido en su decisión de replicar la oferta.



La estrategia parece prometedora, al menos en papel. Es un escenario beneficioso tanto para Snap como para los desarrolladores que crean estas mini aplicaciones. Al obtener acceso a estas mini aplicaciones, Snap puede ver potencialmente un aumento en la participación del usuario, y los desarrolladores pueden atender a un conjunto completo de audiencia nueva.



Pero si este modelo encuentra un hogar con usuarios en los estados Unidos y el Reino Unido y otros mercados donde Snap ha incursionado, y las regiones que, a diferencia de China, están abiertas, sigue siendo un misterio. Como mencionó el portal el mes pasado, Facebook ha intentado replicar el modelo WeChat a través de chatbots en Messenger a lo largo de los años, con poco éxito.