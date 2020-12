Snapchat anuncia sus lentes navideños

Escuchar Nota

“Snap Camera se sincroniza con cualquier cámara conectada a la computadora; una vez que haya descargado Snap Camera, selecciona ‘Snap Camera’ como salida de alimentación de su cámara para usar Lenses con aplicaciones que incluyen Google Hangouts, Zoom, Skype, Twitch, Discord y más. No se necesita una cuenta de Snapchat para experimentar Snap Camera para escritorio”, concluyó.



A partir del próximotendrá disponibles diferentesLo anterior como una medida para hacer que las personas vivan mejores momentos aunque no estén físicamente cercanos.Así, a través del uso de las cámaras de los teléfonos inteligentes, equipos de cómputo y de tecnologías de realidad aumentada, se podrán poner sobre las imágenes de las personas desde representaciones digitales de la barba de Santa Claus hasta tomar fotografías familiares, también con elementos alusivos a la temporada.crea el tradicional retrato con toda tu familia gracias a la combinación de tecnologías ML Lens. Así, aunque tus seres queridos estén alejados, sentirás que están cerca.genera tu propio Snap al estilo de Tim Allen en la película "The Santa Clause" y transfórmate en Papá Noel.Estos Snaps se pueden compartir en tu timeline dentro de Snapchat.Estos y otros Lentes de temporada estarán disponibles en la categoría deo en ela partir del martes 22 de diciembre.Para abrir el Explorador de lentes, dale clic a "Explorar" cuando el carrusel de lentes esté activo.Además de estos Lentes, los Snapchatters podrán adaptar suscon una variedad de atuendos navideños para mantener vivo el espíritu de esta celebración.Desde Snapchat: toca tu perfil en la esquina superior izquierda.En "Bitmoji", toca "Cambiar atuendo", que abrirá el Diseñador de avatares.Serás llevado directamente al guardarropa de Bitmoji Fashion, donde podrás acceder a los atuendos navideños y los estilos de Nochevieja. Elige tu look favorito y ¡listo!La empresa Snap Inc. enfatizó que su Snap Camera ofrece estos Lentes para los chats de video “tanto para PC como para Mac sin importar qué servicio de videoconferencia se utilice. Ya sea que se trate de una fiesta virtual de entrega de regalos para reunir a los miembros de la familia de cerca y de lejos, los Lentes harán que el distanciamiento social no sea un motivo para no celebrar. ¡Hay una nueva categoría de Lentes llamada ‘Vacaciones rápidas’ con docenas de estos para celebrar en esta temporada!”, divulgó la empresa.