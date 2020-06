Snapchat también va contra Trump y ya no promoverá su cuenta

Escuchar Nota

La aplicación de mensajería Snapchat dejó de promocionar el miércoles las publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que incitan a la "violencia racial".Los mensajes del mandatario siguen siendo, no obstante, visibles para los suscriptores de su cuenta y aparecen cuando un usuario realiza una búsqueda específica.Snapchat se une así a Twitter, que provocó la ira del presidente de Estados Unidos la semana pasada, al colocar advertencias en los mensajes que el magnate republicano envía a sus más de 81 millones de seguidores.Sin embargo, las dos redes han optado por no desterrar por completo a Trump de sus plataformas.Este anuncio, al igual que el de Twitter, se produce en momentos en que cientos de miles de personas se manifiestan desde hace más de una semana en todo el país contra la violencia policial, de la que es víctima en especial la comunidad negra.La muerte de George Floyd, un afroestadounidense asfixiado por un oficial de policía blanco mientras estaba esposado y sin ofrecer resistencia, a finales de mayo, fue el detonante de estas manifestaciones en un país ya afectado por la pandemia de Covid-19, que provocó más de 100,000 muertes y dejó a decenas de millones de personas sin trabajo.El padre de Snapchat y director ejecutivo, Evan Spiegel, envió el fin de semana un extenso memorándum a los empleados condenando lo que él veía como un legado de injusticia y violencia racial en el país.La función Discover en Snapchat es una plataforma en la que la compañía basada en California decide lo que recomienda a los usuarios. La cuenta de Trump permanece en la plataforma, pero ya no se recomendará verla, según Snapchat.