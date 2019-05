Snapchat vuelve al top de las apps más descargadas

Estos últimos días, la AppStore de Apple y la Play Store de Android han vivido un pequeño –pero significativo– cambio en sus listas de aplicaciones gratuitas más descargadas. Hasta ahora, WhatsApp ocupaba el puesto más alto de este ranking y en pocas ocasiones lo abandonaba. Sin embargo, el servicio de mensajería instantánea se ha visto desbancado por Snapchat. Sí, Snapchat, esa aplicación que hace un año todos dábamos por muerta, ahora ha resucitado; ha vuelto a escalar en los ‘tops’ de las tiendas de aplicaciones, pero ¿cómo lo ha hecho?La ‘app’ del fantasma ha sabido ofrecer a los usuarios de Instagram aquello que la red social de fotografía, adquirida por Mark Zuckerberg en 2012, no les ha dado. Durante las últimas semanas, las Historias de Instagram se han llenado de filtros de Snapchat. Los usuarios de Instagram han encontrado en la otra aplicación de fotografía una gran variedad de filtros que no existen en la ‘app’ de la familia Facebook. Incluso, algunos de estos filtros se han convertido en tendencia y ni nuestros amigos, ni ‘influencers’, ni famosos han dudado en compartir estas graciosas imágenes, hechas a partir de filtros de Snapchat, en Instagram o Twitter.Los usuarios de Instagram han encontrado en Snapchat una gran variedad de filtros que no existen en la ‘app’ de la familia FacebookDe este modo, la función de la aplicación ha variado. Mientras antes se usaba a modo de red social para enviar imágenes a tus amigos y contactos, ahora se usa para tomar fotografías con estos filtros para después compartirlas en otras plataformas. De cualquier forma, no han sido pocos los que se han unido a la moda de Snapchat y se han vuelto a descargar la ‘app’. Esto ha llevado a la red social a convertirse en la aplicación más descargada, tanto en iOS como en Android, del momento.Pero, parece que Instagram lo tiene fácil para contraatacar y evitar que su rival se mantenga por mucho más tiempo en lo más alto de los rankings de descargas. Solo tiene que invertir más en este tipo de funciones para que sus usuarios no tengan que recurrir a otras aplicaciones para crear un contenido que después colgará en su plataforma. Mientras Instagram cuenta con una pequeña variedad de filtros, que poco a poco va aumentando, Snapchat siempre va un paso por delante.Pero Snapchat ofrece algo más a sus usuarios, que no se parece a nada que pueda tener Instagram. Se trata de una serie de juegos con los que la plataforma espera poder retener a sus usuarios. Son juegos multijugador a los que puedes jugar con tus amigos o con otros usuarios de la red social. Para acceder a ellos, el usuario deberá dirigirse a un chat y apretar el icono del cohete, situado en la esquina inferior derecha. Posteriormente podrá elegir el juego: todos ellos están preinstalados, por lo que no hay que realizar descargas adicionales.La nueva moda de los filtros de Snapchat ha llevado a la red social a convertirse en la aplicación más descargada del momento.