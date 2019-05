SNE ofrece empleo a migrantes con documentos

Después de que varios migrantes africanos se movilizaron para trabajar lavando autos, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Piedras Negras indicó que los migrantes que cuenten con la documentación correspondiente serán recibidos para revisar la bolsa de trabajo, así informó, Juan Alfredo Botello Nájera.Actualmente existen varias personas de este grupo migratorio con preparación académica, la mayoría de ellos con el título de ingeniero; es por ello que el SNE invita a estas personas a tramitar su documentación para revisar los perfiles que pide cada empresa."Para los migrantes que son de otro país, si traen visa humanitaria y el número de CURP que ahí en la visa viene, pueden acudir a nuestras oficinas para vincularlos con las empresas que estén requiriendo, porque no todas reciben migrantes", ultimó Botello Nájera.Es importante informar que el punto en cuestión del tema laboral para los migrantes es que, muchos prefieren lavar coches que trabajar en una empresa pues las ganancias son redituables cuando van por su cuenta; razón por la cual en ocasiones no aprovechan las vacantes o incluso no tramitan su visa humanitaria.