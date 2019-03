SNTE y maestros de California atenderán a niños migrantes

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asociación de Maestros de California (California Teachers Association, CTA) atenderán a niños y jóvenes migrantes en ambos lados de la frontera, a fin de que continúen su formación, independientemente de nacionalidad, situación migratoria, género y origen étnico.En un comunicado, el SNTE informó que, entre otras acciones, se prevé la elaboración de materiales educativos, un protocolo que proporcione elementos a los maestros sobre cómo actuar con sus alumnos y el uso del SINADEP (plataforma en línea creada por el SNTE para el desarrollo profesional).Además de la Guía para docentes de educación indígena, (desarrollada entre el SNTE y la Unesco), enseñanza del inglés, visitas recíprocas a escuelas y el intercambio de profesores en estancias breves.El acuerdo se estableció en una reunión en la ciudad de San Diego, California, en la que el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, y el presidente de la CTA, Eric Heins, destacaron la necesidad de que esta alianza garantice mejores condiciones laborales, salariales y prestacionales a sus agremiados.Cepeda Salas se refirió a la Estrategia de Protección al Migrante, que dio a conocer recientemente el Gobierno de México, y señaló las coincidencias del SNTE con esas medidas, especialmente las que tienen el propósito de brindar capacitación y que amplían los programas de educación, salud y deporte para elevar la calidad de vida.Luego de mencionar que en cada ciclo escolar unos tres mil 200 niños extranjeros llegan a Baja California, muchos de ellos deportados, Cepeda Salas subrayó que “el valor fundamental del sindicalismo y de los maestros es la solidaridad (…) y hoy estamos reunidos para sumar esfuerzos en el tema de los niños y jóvenes migrantes, un tema de equidad, de justicia social. Construyendo puentes, no muros”.Enfatizó que “nuestras escuelas públicas tienen la obligación de recibir a estos niños, aún en caso de ausencia de la documentación académica o de identidad".“El compromiso de nuestras maestras y maestros con este derecho no significa que no enfrenten retos mayores para incluir en las aulas la diversidad de culturas, y creo que muchos de estos retos los compartimos con los docentes de California y por eso nos apoyamos”.A su vez, Eric Heins se congratuló de iniciar un trabajo con el SNTE, al afirmar que “nosotros no creemos en murallas”, y dijo estar convencido de que la relación institucional rendirá frutos en el ámbito social.Los profesores Mario Aispuro Beltrán y María Luisa Gutiérrez Santoyo, secretarios generales de las secciones 2 y 37 del SNTE, respectivamente, expusieron la situación que enfrenta Baja California ante el aumento de la migración, un fenómeno que se ha agravado en los últimos meses.Recordaron que autoridades estatales han emprendido programas de atención, como la apertura de una escuela en la región de Tecate, donde las clases serán únicamente en idioma inglés; sin embargo, destacaron que el compromiso del magisterio es fundamental para que cualquier política tenga buenos resultados.Cabe mencionar que la CTA representa a 360 mil trabajadores de escuelas y universidades públicas, entre docentes y personal de apoyo. Forma parte de la Asociación Nacional de Educación (National Education Association, NEA), la organización magisterial más grande de los Estados Unidos, con tres millones de agremiados.