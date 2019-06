Sobre EPN, investigaremos hasta donde tope: Corral

El Gobernador Javier Corral advirtió que las investigaciones en Chihuahua por desvíos de recursos irán hasta donde tope, incluso si topa hasta el ex Presidente Enrique Peña Nieto.Corral señaló que la resolución emitida este miércoles por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es muy importante porque permitirá al Ministerio Público de Chihuahua seguir investigando los 250 millones de pesos que fueron desviados del Gobierno de Chihuahua hacia las campañas del PRI en la llamada "Operación Safiro", sin importar si los funcionarios involucrados fueron estatales o federales.Queda por resolver, agregó, si a Chihuahua se le reconoce su carácter de víctima y se le restituye como parte actora de la investigación y si se revoca el sobreseimiento del caso que, consideró, indebidamente hizo un juez federal, el asunto regresará al estado de Chihuahua."Y vamos hasta el fondo y hasta donde tope, y si topa en Peña Nieto, hasta Peña Nieto, iremos", señaló Corral a través de un comunicado.El Mandatario chihuahuense expuso que la admisión de la demanda que se calificó como un 'amparo buscador', generó varios efectos de suspensión sobre las investigaciones, diligencias y todo tipo de actos que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua estaba llevando a cabo, en torno de los 250 millones de pesos que presuntamente fueron desviados del Gobierno de Chihuahua hacia las campañas del PRI.Recordó que se trata del caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y lo que se conoce como la 'Operación Safiro'.Corral informó que tiene entendido que el propio ministro Eduardo Medina Mora, que forma parte de la Segunda Sala, votó a favor del dictamen presentado por el ministro Javier Laynez."Se trata de revocar los principales efectos de esta suspensión y ratificar, vamos a decir, lo que es de Perogrullo y lo que ya estaba establecido en la ley, desde hace mucho tiempo, que el Ministerio Público de Chihuahua, como de cualquier entidad federativa, puede investigar a funcionarios federales que cometan delitos locales", comentó.En torno a la situación de Enrique Peña Nieto, indicó el Gobernador que no tienen ningún motivo o elemento de impugnación al ex Presidente Enrique Peña Nieto.En torno a la situación de Enrique Peña Nieto, indicó el Gobernador que "ahora no tenemos ningún motivo de impugnación o elemento de impugnación al ex presidente de la República"."Por supuesto, suponemos y creemos que toda esta desviación multimillonaria de recursos públicos contó con su autorización y con su aval. No se trasladan miles de millones de pesos por vía de entidades federativas, a través de empresas fantasmas, en contratos simulados hacia el PRI Nacional, sin la autorización del presidente de la República".Sin embargo, aclaró que ese nivel de responsabilidad es lo que tendrán que determinar el conjunto de las investigaciones."Con la resolución hoy de la Suprema Corte, se va a poder investigar a los presuntos responsables que aparezcan en la investigación de los hechos, sean funcionarios locales o federales"."Nosotros vamos al fondo de la investigación, del desvío multimillonario de la 'Operación Safiro', pero todavía queda un camino en la Corte que recorrer: la decisión a través de la ponencia de la ministra Irma Peña, si aceptan atraer o no los amparos que se han colocado en torno de esta investigación, que efectivamente se generaron, porque a Chihuahua le quitaron el carácter de víctima y luego trataron de sobreseer mediante exoneración el caso de los 250 millones".