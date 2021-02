Sobredosis le arrebata vida a joven en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Atrapado en el vicio de la droga conocida como cristal, un jovencito de la colonia Nogalera, de apenas 20 años, falleció la mañana de este viernes luego de padecer una sobredosis que duró dos días, hasta que un infarto fulminante le arrebató la vida.



El pasado miércoles, Érick Eduardo consumió cristal y al llegar a su domicilio refirió a su madre diversos malestares, por lo que le pidió que lo ayudara, trasladándolo a la Clínica 89, sin embargo, en el sanatorio le negaron la atención.



Cada minuto que transcurría el joven se quejaba más, por lo que la familia decidió llamar a un médico particular, quien únicamente refirió que los malestares se relacionaban con el consumo de drogas, por lo que no recetó ningún medicamento, ni atención especializada.



La mañana de este viernes, cuando su madre despertó, acudió de inmediato a la habitación de Érick, quien no respondió a los estímulos de su progenitora, quien decidió llamar al 911 para pedir ayuda de una ambulancia.



Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron hasta la vivienda 904 de la calle Raúl Madero, donde confirmaron el deceso del joven, por lo que se procedió a notificar lo sucedido a la Fiscalía General del Estado.



El cuerpo de Érick Eduardo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le realizó la necropsia de ley y se determinó que fue un infarto fulminante provocado por el consumo excesivo de drogas lo que acabó con su vida.