Sobresalen carencias y adicciones al poniente

Un arroyo divide a la colonia Santa Luz de los sectores que conforman la zona de Analco. Sobresale por el alto número de carencias de servicios y problemas sociales como la violencia intrafamiliar y la adicción a las drogas.Circular a través del puente vehicular que atraviesa el canal de La Encantada para adentrarse a Santa Luz Analco, es como entrar a una colonia olvidada por las autoridades.Uno de los principales problemas del sector, es que el camión recolector de basura no circula por este punto de la localidad porque la mayoría de las calles del sector están convertidas en basureros clandestinos por tener desechos de todo tipo, hasta de construcción.En el tope del cruce de la avenida Chalco con el bulevar Coatlicue, la basura sobresale por la gran cantidad de desechos y de animales muertos, como gatos y tlacuaches de todos tamaños que se encuentran en los predios baldíos.Zócalo habló con algunos de los habitantes del sector y la mayoría no quiso proporcionar sus datos, porque saben que incumplen con sus obligaciones como buenos ciudadanos al tirar los desechos domésticos en vía pública, además de no pagar el agua desde hace años, ya que muchos de ellos colocan tuberías en sus casas de forma irregular, para obtener el vital líquido y llenar tambos grandes que cubran sus necesidades.Un alto número de nomenclaturas ubicadas en las esquinas están dobladas y en malas condiciones. Varias vecinas como Adelina Marcelo, aseguraron que están así porque fueron “borrachazos” registrados, la mayor parte durante el fin de semana en los últimos años.Por otro lado, además de las carencias existentes en Santa Luz Analco, uno que otro morador realiza todo tipo de ampliaciones en sus hogares sin permiso de las autoridades municipales, ya que invaden y se adueñan de espacios públicos. Además, de que al realizar los trabajos de albañilería, colocan tierra o material de construcción en sus banquetas lo que origina que la gente camine por la calle.Las áreas verdes están olvidadas y llenas de hierba. Algunos juegos infantiles se encuentran destruidos al igual que algunas bancas para descansar. Lo mismo ocurre con las canchas en donde se practica deportes como el basquetbol y el futbol rápido.A pesar de que los habitantes se olvidaron de pagar el agua en los últimos seis años, y otro tanto no ha pagado el impuesto predial, se atrevieron a invitar a los funcionarios de la actual Administración municipal para que constate las condiciones actuales en que se encuentra la colonia.