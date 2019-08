Sobrevive 6 días atrapada en un auto en plena ola de calor

Una mujer belga sobrevivió seis días atrapada en su automóvil volcado en medio de un bosque en penosas condiciones, y sin comida ni agua. Y en plena canícula. Pero hubo final feliz.El vehículo de Corine Bastide tenía problemas mecánicos y se salió de la carretera el pasado 23 de julio, volcando en un bosque cerca de la ciudad de Lieja. Las heridas impidieron a la fémina salir del auto: era incapaz de mover un brazo y una pierna.Bastide, de 45 años, evocó a la emisora estatal RTBF, que pasó prácticamente inconsciente la primera noche. Escuchó su teléfono sonar sin parar, pero no podía alcanzarlo. Cada vez que trataba de moverla perdía la conciencia como consecuencia del dolor."Al día siguiente, el teléfono dejó de sonar. Sabía que la batería se había agotado. Traté de gritar al oír gente, pero aparentemente nadie me podía escuchar", recuerda la mujer.Los primeros días que Bastide pasó atrapada en el coche las temperaturas en la zona se elevaron por encima de los 40°C, pero una tormenta cambió felizmente la situación."El calor era sofocante al principio. Logré abrir una puerta con el pie. Luego llovió durante el fin de semana y eso fue agradable. Por otro lado, tuve que dormir en agua dos noches. Hacía frío y estaba temblando todo el tiempo", cuenta.Justamente el agua de lluvia permitió a la protagonista de esta historia sobrevivir. Llenó del líquido elemento una pequeña caja de chicles de agua, al igual que chupaba una rama de árbol húmeda para mantenerse hidratada. Bastide señala que por extraño que parezca no tuvo hambre en todo el tiempo."Lo más difícil fue acostarme de espaldas sobre vidrios rotos. Traté de levantarme, pero tenía la sensación de que me estaban destrozando la espalda", dijo."Pensé que nunca saldría... Pero quería vivir por mis hijos. No quería que pensaran que había cometido un error, que me había suicidado. No, fue un accidente", se expresa la mujer.Finalmente, una mujer que se había unido a una búsqueda pública de Bastide vio el automóvil volcado en el bosque e inmediatamente llamó a las autoridades."Ella me dijo que me había estado buscando por todas partes. Se quedó conmigo todo el tiempo, es mi ángel de la guarda", admitió Bastide.