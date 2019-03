Sobrevive con la venta de flores de limpiapipas

Luego de vivir en distintas ciudades del país, y huyendo de la violencia y discriminación, Esteban Nicandro Hernández llegó a Ramos Arizpe hace un mes, donde sobrevive con lo que la gente le da por las flores que hace con limpiapipas.“Como yo estoy solo, no tengo familia, hago las flores y ahí me mantengo con lo que me de la gente, 2 pesos, 10 pesos, con eso compro comida”, comenta Esteban temblando de frío sentado en las escaleras de la Parroquia de San Nicolás de Tolentino, donde dice que le vende sus flores a los enamorados y cuenta que además de esas flores también hace cintos, diademas y lapiceras con nombre cosido.Originario de Veracruz, Esteban tiene 58 años y ha vivido en distintas ciudades de Sonora y Sinaloa donde solía vender sus flores en la playa. “Me vine porque allá no nos quieren, a los del sur, creen que somos zetas. A mí me tiraron debajo de un puente de 10 metros y duré una semana ahí tirado”.Las flores que vende son su único medio para sobrevivir, pues en ninguna parte le dan trabajo porque no tiene papeles y porque no sabe leer. “Porque era muy pobre no me dieron escuela y me pagaban con un kilo de tortillas por día, me decían el que no trabaje no come”.