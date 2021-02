‘Sobrevive mutualismo aún sin edificio’; señalan fraudes de anteriores administraciones

Escuchar Nota

Tras lamentar que anteriores administraciones ocultaron el proceso judicial que llevó al embargo del edificio que durante casi un siglo fuera la sede de la Benemérita Sociedad Mutualista “Manuel Acuña”,con sus actividades.Mediante un comunicado emitido por esta sociedad que abarca, agradecen el respaldo de la sociedad y aclaran que “el edificio no fue vendido por la actual administración ni por ninguna de las últimas tres… pero se encuentra embargado debido a una deuda adquirida con anterioridad por administraciones pasadas que venían arrastrando pasivos desde hace más de 15 años”.Lamentó que la actual administración no tuvohasta que estaba ya muy avanzado. “Quienes defraudaron a la Sociedad “Manuel Acuña” se encargaron muy bien de ocultarlo a las nuevas administraciones”, expresa textualmente el documento, aunque no presenta nombres en específico.Por otro lado,, incluso, ya trabaja en la reorganización para evitar en lo sucesivo situaciones como ésta, y buscarán una nueva sede para continuar con su labor.La directiva reiteró su agradecimiento por las muestras de apoyo de lay destacó que toda la información al respecto ya fue expuesta ante la Asamblea de Socios, de acuerdo con el reglamento de la Federación de Sociedades Mutualistas.