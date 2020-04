Sobrevive Rogelio con 40 pesos

Escuchar Nota

La pregunta: ¿y qué hace con 40 pesos diarios don Rogelio? “Pues apenas alcanza para comprar tortillas con una enchiladita… y a dormir”, dice.

Rogelio Roque es uny padre de cuatro hijos que no ha parado en la pepena de cartón a pesar de la contingencia sanitaria obligada por la presencia del Covid-19.… porque dice que no tendría ni siquiera para comer.Parece mentira, pero, su familia subsiste con apenas 40 pesos diarios que obtiene de la colecta de cartón, que realiza hurgando entre depósitos de basura y sumergido en contenedores de la vía pública.Roberto es un hombre de unos 70 años, poco sabe acerca de la pandemia, pero dice que con esto de la contingenciay que debe guardarse en casa, pero eso ya no le importa porque vive al día.Su rostro refleja, pero dice que puede más la necesidad de llevar algo de comer a casa. “Aunque sean puras tortillas, no le hace”, platica mientras apila en un viejo triciclo la pepena del día. Es el segundo viaje que realiza, lo hace sumamente apresurado porque la cartonera se la cierran a las 3 de la tarde.