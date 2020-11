Sobrevivir a las secuelas de la Covid-19

Escuchar Nota

José Luis Domínguez estuvo dos meses y medio internado en el Centro Médico Nacional la Raza, por las complicaciones de la Covid-19. En su momento más crítico pensó lo peor.“Dejaron unas tijeras y cuando se fueron yo dije esta es mi oportunidad, no quiero sufrir y cómo pude, sin fuerza, me fui bajando, subí una pierna y poco a poco empecé a jalar la mesa, logré que se cayeran las tijeras a la orilla de mis pies, pero por la debilidad que yo tenía no podía acercarlas, por mucho esfuerzo que hice no pude, yo ya no quería estar allí sufriendo”, recordó José Luis.El recuerdo de las palabras de su hijo cuando era un niño lo salvó:”Chiquito me decía no pacha nada papá, no pacha nada, yo lo repetí una y mil veces y eso me ayudó a salir y que no hiciera nada”.“Había días que entraba yo en crisis porque sentía falta de respiración, esa desesperación me hizo quitar todo, los tubos, la sonda, prácticamente todo porque me sentía muy mal afortunadamente llegaban las enfermeras y me volvían a colocar todo”, recordó.Pasó un mes intubado, utilizando el ventilador al 100 por ciento, al ver los doctores que no recuperaba su capacidad respiratoria le hicieron una traqueostomía. A finales de julio, lo pasaron a piso. El 14 de agosto lo dieron de alta. Las secuelas continúan.José Luis es rehabilitado vía zoom con terapias de acondicionamiento físico que ponen a prueba a sus pulmones.“Con José Luis hemos ido implementado el acondicionamiento físico y también hemos implementado un programa de fisioterapia respiratoria para mejorar la saturación de oxígeno”, explicó Catalina Santiago, su Fisioterapeuta del IMSS.Pero además de las secuelas respiratorias José Luis tiene secuelas físicas. Por la inmovilidad de la hospitalización se le formó una escara en la zona sacra.De manera particular se atiende las escaras, pues los hospitales aún no vuelven a la normalidad. El apoyo de toda su familia es lo que le ha ayudado a sortear todas sus necesidades.“Yo le agradezco de veras a los doctores del hospital de la Raza, el doctor Canseco, en especial al doctor Márquez que estuvieron siempre al pendiente de mí, lógicamente también a las enfermeras. Si Dios me presta vida, también hay secuelas pero esas secuelas también las voy a vencer, si tuve la oportunidad de vencer este Covid puedo vencer muchas cosas más”, concluyó José Luis.Con información de Excélsior