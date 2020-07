Sobrina de Trump dice que su tío está profundamente dañado psicológicamente

Escuchar Nota

“Donald es un hombre profundamente perjudicado psicológicamente debido a su crianza y cómo sus padres lo trataban y, sin duda alguna, no va a ponerse mejor. Es más, seguramente solamente empeorará con el paso del tiempo”, declaró la sobrina del magnate neoyorquino.

en una entrevista concedida el sábado a la cadena estadounidense CNN, en donde aseguró queEsta es solo una de las muchas declaraciones punzantes que la sobrina de Trump lanzó sobre su tío tras publicar su libro, titulado, en el que se encarga de contar su historia familiar y explicar, con una mirada psicoanalítica, laAsimismo, el jueves, en una entrevista concedida a la cadena local de televisión ABC News, Mary declaró queMientras tanto,; no obstante, Mary manifestó no sentirse preocupada por el ataque, sino más bien por el “estado mental” del mandatario.El libro de Mary Trump, de 55 años, es la segunda biografía no autorizada del inquilino de la Casa Blanca que ve la luz, y al igual que el libro escrito por el exasesor de Seguridad Nacional de EU,, este también fue objeto de una