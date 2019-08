Sobrino de Padierna lleva caso Ahumada; acusa persecución

Hablamos con Carlos Ahumada y nos contó que el juez que lleva el caso de su esposa, es el sobrino de @Dolores_PL Padierna, el mismo que también lleva el proceso de Rosario Robles. Asegura que él y su familia son víctimas de una persecución pic.twitter.com/wIyzHcAIU6 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 20, 2019

Así quedó la casa de Carlos Ahumada, luego del robo que sufrió su familia en la #CDMX. Hablamos con el empresario desde Argentina y asegura que si bien se llevaron algunas cosas, el objetivo eran dos cajas fuertes y documentos pic.twitter.com/a9hlteXH31 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 20, 2019

Carlos Ahumada informó que hay una investigación en contra de su esposa,, por una supuesta defraudación fiscal en la venta de una propiedad en el año 2011.Al momento, se desconoce cuál es la situación legal de la señora Cecilia Gurza, lo que sí dijo es que el juez que lleva el caso es el sobrino de Dolores Padierna, el mismo que lleva el caso de. El juez Felipe de“En la administración pasada se armó una carpeta de investigación contra mi esposa Cecilia, en esta administración se ha continuado dicha carpeta de investigación. La cual, otra situación para nosotros alarmante, recayó en el juez Padierna, sobrino de René Bejarano.-¿Este caso, el caso de tu esposa, también le cayó al juez Delgadillo Padierna?Así es.“Consideramos que mínimo tiene un conflicto de intereses hacia mi persona y todos mis seres queridos”.Otra vez el juez sobrino de Dolores Padierna, la Fiscalía General de la República , entonces, le dio celeridad al proceso contra Carlos Ahumada por una supuesta defraudación fiscal del año 2008, y a una supuesta defraudación del año 2011 contra la esposa de Carlos Ahumada, nos dijo Ahumada.“Solicito a nombre de mi esposa, de mis tres hijos y del mío que no se continúe en contra de nosotros la persecución de la que fuimos objeto durante los seis años de la administración pasada como consecuencia de intentar defender nuestros derechos al querer cobrar un pagaré que firmóa nombre suyo y del Partido de la Revolución Democrática”.Carlos Ahumada queda en libertad condicionada en Argentina, en espera de que las autoridades mexicanas continúen la acusación y, en su caso, pidan su extradición, no puede salir de aquel país, de la señora Cecilia Gurza no se sabe si está vinculada a proceso, no se tiene más información, por el momento.Ahumada dejó en claro que estas dos acusaciones, por la que lo detuvieron día y medio en Argentina, y la que tiene en dificultades a su esposa, fueron hechas en el gobierno anterior, y forman parte de lo que dice ser una amenaza de Rosario Robles quien, literal, según Ahumada, le dijo que lo destruiría a él y su familia si no retiraba una acusación para cobrar un dinero que él dice le entregó al PRD a principio de siglo, cuando Rosario Robles era presidenta de ese partido. Para Ahumada se trataba del cobro de un préstamo, para Rosario Robles era una extorsión.Ahumada le pide a las autoridades mexicana que se respete plenamente el derecho a la defensa a su esposa Cecilia Gurza, que pare la persecución contra él y su familia, iniciada en el gobierno anterior y continuada en el actual.Después de ser detenido el viernes en Buenos Aires, Argentina, un juez dejó en libertad a Carlos Ahumada en las primeras horas de ayer domingo. El juez ordenó su inmediata liberación, se le acusa de una supuesta defraudación fiscal en el ejercicio del año 2012, pero los abogados de Ahumada probaron que el asunto quedó saldado a finales del año pasado con un pago de 5 mil 473 pesos.Al parecer la Fiscalía General de la República no conocía sobre ese pago, eso fue en la madrugada, en Buenos Aires.En la tarde-noche, entraron a robar a la casa de la familia de Ahumada en San Ángel, Ciudad de México, “asalto raro”, lo calificó Carlos Ahumada.“Es muy lamentable que, una vez más, hayan atentado contra mi familia, ya se presentó la denuncia del robo", dijo Ahumada.Carlos Ahumada dijo que, si bien se llevaron algunos objetos, el objetivo del robo parecieron ser dos cajas fuertes y documentos.