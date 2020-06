Sofía Vergara, la actriz de televisión mejor pagada del mundo

Escuchar Nota

La actrizrepite este año como la actriz mejor pagada del mundo, siendo la única colombiana que figura entre las 100 celebridades con mayores ingresos, superando a celebridades como, según la revistaDe acuerdo con la publicación,Asimismo, esta publicación menciona que la barranquillera "aparece en el puesto 71 del listado Celebrity 100, en el que Forbes clasifica a las celebridades mejor pagadas del mundo y que este año encabezan Kylie Jenner, Kanye West y Roger Federer".También indicó que "la ‘Toti’ está en el listado por encima de prominentes figuras del espectáculo y los deportes, al recordar que hizo la temporada final de la serie 'Modern Family, "marcando el cierre de su rol protagónico y actualmente es jurado del reality America’s Got Talent de la cadena NBC".Forbes también resalta que "la mitad de sus ingresos llegan por patrocinios y licencias", aunque "en total, una docena de actores y actrices que entraron a 'Celebrity 100' este año ganaron US 624 millones combinados este año", explica esta revista especializada en economía y finanzas.De otro lado, el pasado mes de mayo Sofía Vergara lanzó su propia línea de lentes tras reconocer que llevaba varios años perdiendo visión, pero rechazando usar gafas porque sentía que aparentaba ser mayor de lo que realmente era."Seguía entrecerrando los ojos para mirar mi celular y mi hijo me dijo: 'mamá, no quieres usar tus lentes porque crees que pareces vieja pero haces esas caras y colocas el teléfono muy lejos'", bromeó la estrella ante los periodistas, al explicar la razón de su incursión en el negocio de los anteojos.