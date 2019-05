Solapan a maestros borrachos del ITS

Estudiantes del Tecnológico de Saltillo denunciaron la ineficiencia de algunos docentes sindicalizados, quienes solicitan permisos extraordinarios, no llegan a clases o acuden en estado de ebriedad a las aulas.Estos profesores de diversas materias no dejan de recibir un sueldo durante su ausencia y exigen los permisos o prestaciones por pertenecer al sindicato, aunque no acudan a dar clase, mientras que a otros catedráticos sin base les pagan 65 pesos la hora.“Son profes ‘barras’ que no vienen en varios días y luego quieren que hagamos todo en los últimos días. Tampoco es secreto que algunos vienen medio crudos o hasta pedos, pero mientras pasen a los estudiantes, nadie dice nada”, comentó uno de los estudiantes.“Dicen que no habrá clase, sin justificar, o inventan que están enfermos, pero luego los vemos en Facebook de viaje o nos los topamos en algún restaurante”, expresaron.“No sé cuál es la calidad de maestría que quieren reclutar con esa cantidad, son jóvenes que requieren de preparación estricta y una formación integral como para que no se cuente con docentes a la altura”, comentó uno de los docentes, quien rechazaría el puesto como catedrático ante los bajos salarios.