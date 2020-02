Soldado tailandés provoca matanza en centro comercial y lo transmite en Facebook

Escuchar Nota

MASS PANIC IN THE SHOPPING MALL OF NAKHON RATCHASIMA, THAILAND AFTER A THAI SOLDIER HAS SHOT AT LEAST 12 PEOPLE DEAD AND CURRENTLY HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/IQx1hglvug — freezerohedge (@freezerohedge1) February 8, 2020

A fire broke out as a result of the explosion of the gas tank outside Terminal 21 Shopping Mall during the attack.#saveKorat #Korat pic.twitter.com/EMpK7EfiIC — Joe Black (@JoeB14ck) February 8, 2020

CCTV footage of the gunman in the Terminal 21 mall at 6,15pm #KoratShooting pic.twitter.com/JetnsPTgIm — Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) February 8, 2020

Al menosy 14 personas han resultado heridas este sábado en unde la ciudad de, en el este de Tailandia, informó la Policía.El sospechoso, un soldado identificado como, se encuentra fugado, pero. En las redes también se han colgado imágenes con escenas de pánico en el centro comercial.El militar robó un vehículo de su base para desplazarse al centro de la ciudad, donde primero, informa el canal de noticias Thairath.También se ha registrado una explosión y un incendio, que según las informaciones preliminares se debería a la deflagración en la cantina del recinto de un tanque de gas a causa de los disparos.Un vídeo difundido en la red muestra alEquipos de asalto del Ejército rodean el centro comercial y las autoridades han cortado calles y establecido un perímetro de seguridad de dos kilómetros alrededor de recinto para tratar de capturar al asaltante.La policía ha evitado pronunciarse sobre el posible motivo del crimen, aunque el supuesto asaltante ha publicado variosen las redes sociales.Tailandia es uno de los países del mundo cony una media de unas quince por cada cien personas, según la organización Gun Policy, aunque los tiroteos o los asaltos con armas de fuego no son habituales.