Soldados entregaron armas para evitar desgracia: Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justificó el desarme que sufrió un grupo de soldados en la comunidad de Cuimbo en La Huacana, Michoacán, y aseguró que el procedimiento evitó una desgracia.Comparó la movilización de la población como una estrategia empleada por la organización delictiva de Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación.“Enviar a mujeres y niños para confrontar o evitar la presencia de las autoridades en las áreas de influencia y restringir la acción de la justicia, es un procedimiento común de las Autodefensas y de los grupos delictivos (“LOS VIAGRAS” y “CJNG”) de esa región”, señaló la Sedena mediante un comunicado de prensa.Este domingo, a través de un video difundido por la agencia de noticias Quadratín, se dio a conocer el amago que sufrió una patrulla de militares a manos de la población, en un poblado que seis años antes se alzó en armas contra el grupo delictivo Los Caballeros Templarios.En él se observa cómo son llevados a una pared donde posteriormente son retenidos por decenas de personas, quienes les exigen la devolución de sus armas.A decir de un comunicado difundido la noche de este lunes, los militares fueron atacados en dos ocasiones por parte de civiles armados; pero luego de los enfrentamientos, aseguraron cuatro armas largas –entre ellas un fusil Barret para derribar aeronaves–, cargadores y cartuchos útiles.Al incorporarse a su unidad y pasar frente a la cabecera municipal de La Huacana, señaló la Sedena, la población, incluyendo mujeres y niños, bloquearon el paso, “reteniendo a un grupo de once militares, mientras les exigían la devolución del armamento que se les había asegurado”.“Ante esta situación y con el fin de no provocar una desgracia –como la que habría ocurrido si hubiesen hecho uso de sus armas– los soldados entregaron su armamento”, abundó en el comunicado.“Éste es otro hecho de los muchos antecedentes que existen en diversas regiones del país, donde se emplean a los grupos vulnerables (mujeres, niños y ancianos), como escudo humano; en el caso específico de Michoacán a partir del 2013, las llamadas Autodefensas tuvieron una gran influencia, en las que se autorizó que registraran armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, añadió.Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “muy responsable, muy digna y muy valiente”, la actuación de la patrulla de militares que fueron amagados y obligados a entregar sus armas a los pobladores.“La actitud de los soldados fue muy responsable, muy digna y muy valiente. Porque lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes. Esa es una cobardía. Por eso, todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados. Los marinos y los soldados son pueblo uniformado”, dijo a pregunta expresa el presidente durante la conferencia matutina.La institución encabezada por el general Luis Crescencio Sandoval, recordó que Michoacán no es la única entidad donde los pobladores agraden a soldados de la Sedena. También, dijo, se han registrado enfrentamientos con la población en zonas controlaaos por las bandas “huachicoleras”, como en el Estado de México, Hidalgo y Puebla.