Solicita Chihuahua a Congreso crédito de 1,633 mdp

"¿Qué nos va a asegurar el poder disponer de ese crédito? Que tengamos los recursos, que tengamos la liquidez para que en el momento que un contratista presenta una factura, una estimación, se le pueda pagar", explicó Fuentes Vélez en una videoconferencia respecto a los mil 200 millones de pesos.



"No detengamos la obra ni detengamos tampoco el flujo de recursos para que pueda llevarse a cabo en tiempo".



"Hemos tenido distintas reuniones con legisladores de todos los partidos, les hemos suministrado toda la información que se nos ha solicitado, precisamente para que cuenten con los elementos de juicio para poder emitir un voto razonado", mencionó el Secretario de Hacienda.



"Aquí hay obras prácticamente en todos los municipios del estado, son más de 480 acciones de obra en 260 proyectos concretos, en donde tenemos de todo, tenemos desde obras para aliviar las condiciones de emergencia en algunos municipios serranos, tenemos obras que tienen que ver con el tratamiento de aguas residuales", ejemplificó.



"Tenemos recursos para convertir con municipios, prácticamente la única posibilidad que tendrán muchos municipios de hacer inversión es convirtiendo con el Gobierno del Estado, toda vez que recursos federales que tradicionalmente se asignaban para este propósito, como el Fondo Metropolitano o el Fondo Minero pues ya no están, ya desaparecieron del Presupuesto de Egresos de la Federación", afirmó.



"Para compensar de alguna forma también la eliminación de un fondo federal para seguridad pública".



"¿Que les hemos planteado a los diputados? Pues les hemos planteado la necesidad de que el estado cuente con estos recursos, y además la oportunidad que presenta liberar esos mil 200 millones del estado, que ya no se tengan que pagar con recursos estatales y que puedan destinarse principalmente a sanear el déficit que tenemos en tres instituciones de salud que son pensiones Civiles del Estado, el Ichisal y Servicios de Salud", comentó.



Porque este tema debe verse más allá de los colores partidarios o de a quién beneficia o a quien perjudica en el corto plazo, debe de verse en términos de largo plazo y pensar que estamos consiguiendo un beneficio para Chihuahua", aseguró.



