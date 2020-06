Solicita el Hombre Electrónico apoyo a los saltillenses

Escuchar Nota

“Con el dinero que se juntó de esa rifa se pagará la reparación del techo de mi casa y también la pintada de las paredes. Ha sido muy agradable porque se ve que hay una estimación por uno después de mucho tiempo. Todo ha sido muy agradable y sincero; estamos batallando pero tenemos muchos amigos de diferentes partes que me han apoyado con despensas”, explicó el músico.

“Uno está acostumbrado a estar jalando en la música, en sus conciertos, pero ahora no hay nada, pero sigo haciendo música. Voy a acomodarme a cómo venga la situación y agarrar la chamba que me den”, concluyó.

Todos en Saltillo conocen a. Han escuchado su música y se han maravillado con las surrealistas presentaciones que hace: sonidos que nacen tanto de su guitarra como de los silbatos que carga, o los movimientos y luces que brotan de las extraños artefactos que lo acompañan y lo ponen “en contacto con el espacio”.También conocido como, ha llenado las calles de Saltillo con su rock sicodélico y con sus composiciones populares comoAhora, a todos aquellos transeúntes que han sonreído con las presentaciones,– verdadero nombre del Show Banana–, pide una ayuda para sobrellevar la falta de trabajo a raíz del confinamiento propiciado por el Covid-19. Lo cual se refleja en falta de alimentos y el cuidado de su casa, cuyo techo revela fracturas y goteras.Esta situación, Manuel la define como “un bajón en la chamba”, porque además de sus tocadas era contratado para eventos públicos o privados, entre ellos la, en donde se “ganaba una feria pero como se han suspendido, eso ha hecho que me vaya mal en cuestión económica, y no solo a mí sino a todos los músicos, meseros y restauranteros”, dijo aSi bien la música es una de las formas en las quegana su sustento, otra es la venta de ropa de medio uso en el mercadito de la Bellavista, colonia en la que vive. Pero esa actividad también se vio afectada, ya que a sus 63 años Manuel se encuentra en el grupo de alto riesgo ante el coronavirus, razón por la que no se le permite poner su puesto.A pesar de eso, apunta que él sigue “haciendo cosas aquí y allá, para poder sobrevivir, pero es difícil porque tenemos que cuidarnos mucho”.Show Banana se ha forjado una trayectoria de más de 40 años como músico urbano. Tiempo en el que se ha convertido en un, pero también ha hecho amigos que lo han apoyado en esta difícil situación.Prueba de ello es la rifa que elconvocó hace unas semanas para ayudar a la reparación del hogar de Manuel, en el que el artista residente del Museo del Desierto y ganador del Grammy,hará un mural. Además de que hace unos días se le entregó una tarjeta para recibir depósitos económicos de quien guste ayudarlo. Todas pruebas del cariño que se le tiene.