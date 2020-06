Solicita Emilio De Hoyos regrese oficina de Profeco a Acuña

Escuchar Nota

“Con estas medidas disfrazadas de austeridad, difícilmente los acuñenses y los coahuilenses podrán hacer valer sus derechos que garantiza la Ley Federal de Protección al Consumidor, que en papel busca la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales de los consumidores, así como garantizar su protección jurídica, económica, administrativa y técnica, sobre todo el otorgamiento de información y de facilidades para la defensa de sus derechos”



, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado solicitó al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya la reapertura de la oficina de representación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Ciudad Acuña, ya que ahora las oficinas fueron trasladadas hasta la ciudad de Monterrey.con respecto de abusos por parte de algunos comercios y negocios de Ciudad Acuña.No obstante que las autoridades municipales han hecho un esfuerzo por mitigar esta situación, el problema persiste, y hoy en día, la presidencia municipal ya no cuenta con la extensión de la oficina federal de la PROFECO con la que contaba no hace mucho tiempo y que brindaba servicio a las y los acuñenses, sobre todo a los adultos mayores que eran el grueso de quienes acudían para buscar información, orientación, pero sobre todo la solución a algún problema., y que México fue pionero, desde 1976 con la promulgación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en este rubro.Lamentablemente los acuñenses, pero también muchísimos coahuilenses han quedado en total estado de indefensión como consumidores, y es que desde el 30 de enero de este año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Estatuto Orgánico de la PROFECO que ha desaparecido en términos de su artículo tercero transitorio las delegaciones y subdelegaciones de la procuraduría y ha dado vida a las ODECOs que son las Oficinas de Defensa del Consumidor., y es que en el artículo 13 del Estatuto Orgánico recientemente reformado por ésta administración federal, se establecen nuevos criterios para la atención al consumidor, como el de vivir en una zona de mayor actividad económica, densidad de población y mejor ubicación geográfica, aunado a que traslada la oficina de atención no solo de Acuña, sino de Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza a la ODECO de la Zona Metropolitana de Monterrey.Agregó que incluso afecta a los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, o personas de escasos recursos quienes difícilmente podrán acudir a resolver sus quejas de una cuantía menor