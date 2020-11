Solicita FGJ congelar cuentas de Raymundo Collins

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que las cuentas bancarias del ex servidor público Raymundo Collins fueran congeladas.



Así lo informó el vocero de la institución, Ulises Lara, a través de una conferencia virtual brindada la tarde de este viernes.



Además, detalló que ésta es una de las acciones que se suman a la investigación por parte de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra del ex director del Instituto de la Vivienda.



Recordó que este jueves en la Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, se cateó una propiedad de Collins que asciende a los 60 millones de pesos.



En ese sentido, comentó Lara, se busca averiguar si se enriqueció de manera ilícita durante su gestión como servidor público.



Sin embargo, al ser cuestionado sobre el monto al que ascienden las cuentas del imputado, Lara respondió que no podía abundar en esa información.



Actualmente hay una orden de aprehensión contra Raymundo Collins por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos en su modalidad de uso indebido de atribuciones y facultades.



El sábado pasado la Fiscalía informó también que llevó a cabo todos los trámites necesarios a fin de solicitar su extradición al Gobierno de los Estados Unidos.