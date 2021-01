Solicita Interjet declarar huelga como inexistente

Escuchar Nota

"Venimos a solicitar la declaración de inexistencia de la huelga.(...) Nuestra representada cuenta con un total de 4 mil 978 trabajadores sindicalizados y la suspensión de labores no se llevó a cabo por la mayoría de estos", señalaron representantes de la empresa, de acuerdo con informes de la JFCA.



"No es algo que no haya medido el sindicato, pero tampoco algo que la empresa no pueda usar", señalaron.



"Incluso aumentó el número de trabajadores sindicalizados reportados a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cual es un claro abuso", acusaron.



presentó el lunes pasado un recurso legal ante lapara pedir que la huelga de sus empleados sea declarada inexistente bajo el argumento de que no fue la mayoría quien llevó a cabo la suspensión de labores.Este recurso fue presentado el lunes pasado y laargumentó que no todos los trabajadores están a favor de dicha huelga, ya que dicho movimiento los perjudica al no permitir que se les paguen los salarios y prestaciones que la empresa les adeuda.El viernes pasado, laanunció el estallamiento de la huelga de empleados de la empresa ante el impago de cuatro meses de salario, así como de aguinaldo y otras prestaciones laborales.En un comunicado, detalló que elel viernes a las 12:48 horas, aunque no detalló cuántos habían emitido su voto.Al respecto, fuentes del sindicato que representa a los empleados desostuvieron que alegar la inexistencia de la huelga es un recurso que la empresa puede usar.Sin embargo, la compañía alega que laestalló cuando no todos los trabajadores estaban a favor, cosa que no es cierto, aseveraron.Las fuentes comentaron que ante esto se revisará el total de trabajadores sindicalizados que continúan en la empresa para posteriormente reportarlo a la autoridad.Tras ello, se realizará otra votación para determinar cuántos están a favor de la huelga. Aunque esta votación ya no será organizada por el sindicato, sino por laen el lugar y fecha que indique, añadieron.