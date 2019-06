Solicita Kirchner permiso a tribunal para viajar a Cuba

La ex mandataria argentina Cristina Fernández (2007-2015) solicitó permiso a un tribunal federal para viajar a Cuba el 2 al 10 de julio próximo, a fin de visitar a su hija Florencia, quien se encuentra hospitalizada en la isla caribeña.La solicitud fue presentada por su abogado Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal 2, donde Fernández enfrenta un juicio acusada de encabezar una trama de asociación ilícita y delitos con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, que habría beneficiado a su amigo y socio Lázaro Báez.Fuentes judiciales señalaron que Beraldi presentó ante la corte copia de los pasajes e informó que la exgobernante se alojará en el mismo hotel en el que estuvo la vez pasada, en mayo, cuando visitó a Florencia, indicó la agencia de noticias Télam.La joven ex estudiante de cine permanece en La Habana, donde según el abogado Beraldi, es asistida por sus problemas de salud, que aún le impiden regresar a Argentina.Hasta el momento, el tribunal no ha decidido si autoriza el viaje de la viuda del ex presidente Néstor Kirchner, el cual no coincidirá con las audiencias del juicio oral que hasta ahora se desarrolla los días lunes en los tribunales federales de Retiro, en Buenos Aires.La hija de Cristina, de 28 años, es investigada también por causas derivadas de presuntos hechos de corrupción que se le imputan a su madre: Hotesur por lavado de dinero y Los Sauces por lavado de dinero, asociación ilícita y sobornos.