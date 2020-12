Solicita PC Ramos Arizpe prudencia para cerrar el 2020

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Después de los múltiples incendios que se presentaron en el municipio a causa de la pirotecnia, aunado a los accidentes automovilísticos por manejar en estado de ebriedad y casos Covid que se registraron al menos en esta última semana, el director de Protección Civil de Ramos Arizpe, exhorta a la población a portarse bien en este cierre de año.



“Hemos tenido mucho trabajo aquí en Protección Civil y Bomberos, hemos tenido alrededor de 10 incendios en estos últimos días, algunos de ellos han sido en tejabanes, casas habitación y terrenos baldíos, principalmente, uno de ellos muy grande en el Mesillas, afectando hasta 4 hectáreas de pastizales”, indicó.



Según informó, lamentablemente esta Navidad el municipio no presentó saldo blanco, motivo por el que los más de 30 elementos que se encuentran al servicio de la población estarán disponibles por cualquier suceso que se pueda presentar.



“Tenemos todo el estado de fuerza disponible, tenemos entre Protección Civil y bomberos 36 elementos y según instrucción del Alcalde, debemos estar atentos a las emergencias que suceden en el municipio”, señaló.



Así mismo, dio a conocer que si los habitantes no tenían una rápida respuesta por parte del 911, se había habilitado un teléfono para que sus reportes pudieran ser atendidos lo más rápido posible.



“Hay una segunda opción aquí en el municipio, tenemos el 844 488 6981, no duden en hablarnos en cualquier situación que requieran una ambulancia o camión de bomberos, pues rápido los vamos a poder atender si nos hablan aquí directo”.